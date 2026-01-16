Precio del dólar en México HOY viernes 16 de enero de 2026: Tipo de cambio actual

Ciudad de México.- ¿Este tercer viernes del año tienes pensado realizar operaciones que contemplan a la divisa oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es positiva, ya sea para compras o ventas de productos importados, es indispensable que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este viernes 16 de enero de 2026. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, viernes 16 de enero de 2026 el precio del dólar se muestra en un promedio de 17.6891 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera depreciación del peso mexicano, el cual el pasado jueves 8 de enero cerró operaciones en 17.6435 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Este es el precio del dólar en México. Foto: Internet

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este viernes está en un promedio de 17.6891 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana se expone en 17.6921 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México viernes 16 de enero

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, viernes 16 de enero, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.00 pesos y vende en 18.40 pesos

Banco Azteca compra en 16.55 y vende en 17.84 pesos

Bank of America compra en 16.7224 y vende en 18.6916 pesos

Banorte adquiere en 16.45 y oferta en 18.00

BBVA Bancomer compra 17.12 y vende en 18.25 pesos

Banamex compra en 16.80 y vende en 18.30

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 17.69

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Por último, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este tercer viernes del mes es de 17.6897 pesos mexicanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui