Todas las cuentas bancarias Fintech serán investigadas por el SAT en este 2026

Ciudad de México.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que para este 2026, todas las cuentas bancarias y Fintech serán investigadas, además de aclarar que cualquier depósito puede considerarse riesgoso si no acredita su origen, ya que en México no existen cuentas no fiscales. Confirmaron que todas las cuentas bancarias digitales, donde se incluye Fintech, serán revisadas.

El SAT mencionó que no distingue entre cuentas de ahorro, nómina, ejecutivas o digitales. Todas las cuentas están sujetas a revisión; eso incluye PayPal, Mercado Pago, por mencionar algunas Fintech, ya que operan con CLABE interbancaria, así como lo serían monederos electrónicos, tarjetas de débito simplificadas o cuentas digitales, eliminando así la creencia de que algunos productos financieros se encuentran fuera del radar.

Para el SAT, cualquier instrumento que permita recibir o mover recursos dentro del sistema financiero mexicano es plenamente rastreable. Mediante el uso de la Inteligencia Artificial, la cual permite detectar inconsistencias, además de analizar patrones de ingreso y gastos, con este reforzamiento de capacidades tecnológicas, se busca identificar perfiles de riesgo y algún posible esquema de evasión de impuestos de manera más efectiva y automatizada para este 2026.

El organismo endureció su postura contra la simulación de operaciones y el uso de facturas que no amparan actos reales; esto puede llevar a una sanción de hasta nueve años de prisión, según la legislación vigente. El SAT puede solicitar información directamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuando detecta inconsistencias.

En el ámbito familiar, la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el artículo 39, contempla la exención de impuestos en donativos de padres a hijos; aun así, es recomendable contar con contratos o documentos que respalden que el dinero no proviene de alguna actividad comercial encubierta. De igual manera, se aplica para gastos, depósitos o préstamos que se pueden dar entre cónyuges, ya que el SAT puede solicitar pruebas adicionales si detecta algún movimiento sospechoso.

Es recomendable mantener un orden financiero, al igual que respaldar toda información de cualquier movimiento que no represente un ingreso acumulable, esto con el fin de evitar conflictos fiscales durante el 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui