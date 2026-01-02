Precio del dólar HOY viernes 2 de enero de 2026: Así inicia el Año Nuevo el peso mexicano

Ciudad de México.- ¿Este primer día hábil del Año Nuevo 2026 tienes pensado realizar operaciones que contemplan a la divisa oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es positiva, ya sea para compras o ventas de productos importados, es clave que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este viernes 2 de enero de 2026. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, viernes 2 de enero, el precio del dólar se muestra en un promedio de 17.9363 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera apreciación del peso mexicano, el cual el pasado miércoles 31 de diciembre cerró operaciones en 17.9815 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Precio del dólar en México HOY 2 de enero. Foto: Internet

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este viernes está en un promedio de 17.9306 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana se expone en 17.9511 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México viernes 2 de enero

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, viernes 2 de enero, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.20 pesos y vende en 18.60 pesos

Banco Azteca compra en 17.00 y vende en 18.64 pesos

Bank of America compra en 17.0068 y vende en 18.9753 pesos

Banorte adquiere en 16.75 y oferta en 18.25

BBVA Bancomer compra 16.96 y vende en 18.51 pesos

Banamex compra en 16.80 y vende en 18.30

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.17

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

uD83DuDDDE?uD83CuDDF2uD83CuDDFD Top 3 de las polémicas noticias que marcaron a México en 2025 uD83DuDD25?



Te traemos las noticias más controversiales que captaron la atención de la nación este año por Casa Ley uD83DuDCF0uD83EuDD14 pic.twitter.com/CDIoYBrE45 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 1, 2026

Por último, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este primer viernes del mes es de 18.0012 pesos mexicanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui