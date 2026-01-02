Sheinbaum inicia el Año Nuevo 2026 con cinco "buenas noticias" sobre economía en México

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este viernes 2 de enero, durante su primera rueda de prensa del Año Nuevo 2026, la mandataria compartió cinco "buenas noticias" sobre economía en México, relacionadas con el peso mexicano, el empleo y el salario mínimo.

En medio de la jornada de preguntas y respuestas, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano hizo una pausa para compartir ante medios de comunicación cinco buenas noticias sobre la economía mexicana. Aquí en TRIBUNA te las detallamos.

1. México, el segundo país con menos desempleo en el mundo.

Ante los medios de comunicación reunidos este viernes, la doctora Sheinbaum Pardo celebró que la República Mexicana es, según ella, el segundo país con menos desempleo: "aunque algunos dicen que no es cierto, que se revisen todos los datos".

2. El peso mexicano inicia el 2026 con fuerza

En esta misma intervención, la presidenta de México señaló que el peso mexicano (MXN), según fuentes nacionales como El Economista y El Universal, registró su mejor ganancia frente al dólar estadounidense este viernes 2 de enero de 2026. Este valor no se veía, según la mandataria desde 1991.

3. La bolsa mexicana de valores tuvo su mejor año desde el 2019

Asimismo, la doctora Claudia Sheinbaum señaló que la bolsa institucional de valores, desde que abrió en 2018, tuvo su mejor periodo en 2025.

4. Crece visita de turistas extranjeros

La mandataria especificó que este dato se comparte sin cerrar el año, por lo que el valor podría ser mayor. No obstante, reportes de la Secretaría de Turismo apuntan que, hasta octubre de 2025, los visitantes extranjeros a México aumentaron en 13.3 por ciento.

5. Incremento del salario mínimo en México

Finalmente, la presidenta de México recordó que partir de ayer, jueves 1 de enero de 2026, el salario mínimo en México tiene un incremento del 13 por ciento. Como se sabe, este ahora pasó de 278.80 a 315.04 pesos MXN diarios; en tanto, el salario mínimo de la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) se incrementó de 419.88 a 440.87 pesos diarios. Con esto, no solo se combatirá la inflación en México, también mejorará la calidad del vida de los mexicanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui