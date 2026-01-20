Precio del dólar en México HOY MARTES 20 de enero de 2026: ¿Cómo amaneció el peso mexicano?

Ciudad de México.- ¿Este segundo día hábil de la semana tienes pensado realizar operaciones bancarias que contemplan a la moneda oficial de los Estados Unidos (EU)? Si la respuesta es afirmativa, ya sea para compras o ventas de productos extranjeros, es indispensable que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este martes 20 de enero de 2026. Aquí en TRIBUNA te compartimos todos los detalles sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, martes 20 de enero, el precio del dólar se muestra en un promedio de 17.6146 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva apreciación del peso mexicano, el cual el pasado lunes 19 de enero cerró operaciones en 17.5962 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Así amaneció el peso mexicano este martes. Foto: Internet

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este martes se exhibe en un promedio de 17.608 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana se muestra en 17.6235 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México martes 20 de enero de 2026

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, martes 20 de enero, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.00 pesos y vende en 18.40 pesos

Banco Azteca compra en 17.10 y vende en 17.74 pesos

Bank of America compra en 16.6945 y vende en 18.6567 pesos

Banorte adquiere en 16.35 y oferta en 17.90

BBVA Bancomer compra 16.72 y vende en 17.85 pesos

Banamex compra en 18.10 y vende en 19.15

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 17.61

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

#Seguridad | Golpe al juego clandestino: Retiran 33 máquinas tragamonedas en cinco municipios de Sonora uD83CuDFB0uD83DuDEA8https://t.co/teE9wtlmmS — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 20, 2026

Por último, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), señalan que el precio del dólar oficial de EU de este tercer martes del mes es de 17.599 pesos mexicanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui