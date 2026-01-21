Programa nacional de conservación de carreteras generará 100 mil empleos: Lorenia Valles Sampedro

Hermosillo, Sonora.- La senadora de la República de Morena por Sonora Lorenia Valles Sampedro celebró el arranque del 'Programa Nacional de Conservación de Carreteras y Bachetón' para la repavimentación y el bacheo de 18 mil kilómetros de la Red de Carreteras Federales, cuya inversión anual será de 50 mil millones de pesos.

"Es una gran noticia el anuncio que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo hoy, pues, además de contribuir a mejorar las condiciones de las carreteras, generará al menos 100 mil nuevos empleos. En la lógica del Plan México, la construcción y rehabilitación de la infraestructura pública es una fuente de ingresos para los hogares del país", declaró la legisladora.

Valles Sampedro destacó que la planeación de dicho programa de conservación partió de la revisión de las carreteras y de tomar en cuenta las solicitudes realizadas por las personas usuarias, a lo que se sumarán las supervisiones semanales de los tramos carreteros para la atención de baches.

"La región noroeste contará con una inversión de cerca de 8.7 mil millones de pesos para la mejora de tres mil 170 kilómetros de carretera, entre ellas, la que conecta a la Ciudad de México con Nogales, misma que es utilizada recurrentemente por las y los sonorenses que viajan del norte al sur del estado", dijo la senadora por Sonora.

Finalmente, Lorenia Valles recordó que "en la entidad tenemos proyectos carreteros que denotarán el desarrollo económico y el bienestar de la región, como las carreteras Guaymas-Chihuahua, Bavispe-Nuevo Casas Grandes, Agua Prieta-Bavispe y, recientemente, la modernización de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino. Estas obras mejorarán la conectividad con Chihuahua y con Estados Unidos; igualmente, serán de gran apoyo para la movilidad de las familias sonorenses".

Fuente: Tribuna del Yaqui