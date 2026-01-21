Sheinbaum respalda nombramiento de Francisco Garduño en la SEP; ya no enfrenta procesos, dice

Ciudad de México.- El reciente nombramiento de Francisco Garduño, extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), ahora dentro de la Secretaría de Educación Pública (SEP) desató polémica en el ámbito político. Este miércoles 21 de enero, durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde Palacio Nacional, la primera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó el tema y aclaró la situación jurídica del exfuncionario federal.

Ante los medios de comunicación reunidos en el Salón Guillermo Prieto, la mandataria aseguró que Garduño ya no enfrenta ningún proceso legal, por lo que su designación como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la SEP se realizó tras un análisis interno de perfiles y bajo criterios técnicos.

Sheinbaum respalda nombramiento de Francisco Garduño

La jefa del Ejecutivo Federal mexicano señaló que Francisco Garduño concluyó el proceso legal que enfrentó y actualmente se encuentra en libertad, sin procedimientos jurídicos pendientes. Recalcó que, antes de asumir su nuevo encargo, su situación fue revisada y no existe ningún impedimento legal para que ocupe el cargo.

Asimismo, la presidenta subrayó que el exfuncionario federal cuenta con formación académica en Derecho y experiencia en la administración pública, lo cual fue considerado dentro de la evaluación para el puesto que ahora desempeña: "El viene desde hace mucho tiempo trabajando, él es doctor en derecho, no es un perfil cualquiera, él siguió un proceso y salió en libertad, ya no no está bajo proceso de ningún tipo".

Sheinbaum explicó que el nombramiento no fue una decisión aislada, sino resultado de la revisión de distintos perfiles para encabezar la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, órgano adscrito a la SEP.

Indicó que la decisión se tomó en conjunto con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, tras valorar la trayectoria profesional de los candidatos. Reconoció que se trata de un nombramiento polémico, pero insistió en que Garduño cumplió su proceso legal y actualmente no tiene cuentas pendientes con la justicia.

El cargo que ahora ocupa Francisco Garduño

Fue a inicios de semana cuando Mario Delgado anunció oficialmente que Francisco Garduño asumiría la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, área encargada de coordinar instituciones dedicadas a la capacitación laboral en el país.

El nombramiento ocurre luego de que Garduño se desempeñara como titular del INM, cargo que ocupaba cuando ocurrió el incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez (Chihuahua), donde murieron 40 personas migrantes y más de 30 resultaron heridas. Dos años despues, tras una orden judicial, el funcionario se disculpó por los hechos.

