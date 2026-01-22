Gertz Manero, embajador de México en Reino Unido: Comparece en San Lázaro EN VIVO

Ciudad de México.- El extitular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero se presenta este jueves 22 de enero de 2026 en San Lázaro, para comparecer ante legisladores como parte del proceso para su posible ratificación como embajador de México en el Reino Unido, cargo propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La comparecencia del exfiscal general se realiza ante la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente, en medio de un contexto político marcado por ajustes en la política exterior mexicana.

Alejandro Gertz Manero, exfiscal de la República, comparece en San Lázaro. Foto: Facebook

¿Cómo es el proceso de comparecencia?

El objetivo de la comparecencia es avanzar en el procedimiento de ratificación como representante diplomático de México en algún país; en el caso de Gertz Manero, en Reino Unido, nombramiento que deberá ser avalado por el Poder Legislativo.

Durante este proceso, las y los legisladores analizan el perfil, trayectoria y viabilidad del nombramiento antes de emitir una resolución formal. Hasta el momento, no se ha informado públicamente el sentido de la votación, ni los tiempos en los que podría resolverse el proceso.

La eventual designación de Gertz Manero marcaría su regreso al servicio público, ahora en el ámbito diplomático, tras haber encabezado la FGR y haber salido en medio de varias polémicas.

Comparecencia ante legisladores federales

De acuerdo con la información disponible, Gertz Manero arribó a la Cámara de Diputados escoltado por personal de seguridad, a bordo de un vehículo blindado. Vestía traje oscuro, abrigo negro y cubrebocas, y se dirigió inicialmente a una reunión privada.

Previo a su intervención formal, sostuvo un encuentro con el coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, antes de trasladarse al edificio C del recinto legislativo, donde tuvo lugar su comparecencia ante diputadas y senadores.

La sesión inició con un mensaje de Gertz Manero, de poco más de 15 minutos, para después dar paso a las intervenciones y preguntas de cada grupo parlamentario.

Yo les voy a rendir a ustedes buenas cuentas", dijo el exfiscal al final de la comparecencia.

De ser aprobado el dictamen, Alejandro Gertz rendirá protesta del cargo ante el pleno de la Comisión Permanente, en la sesión del lunes 26 de enero.

Concluye comparecencia

Al rededor de las 13:00 horas, tiempo de México, concluyó la comparencia de Alejandro Gertz Manero, uno de los primeros pasos antes de su ratificación como embajador de México en Reino Unido de la Gran Bretaña. Es importante señalar que todavía no concluye la reunión, en un momento más se estarán retomando los asuntos de la reunión de trabajo, que incluye la propuesta de designación del exfiscal.

El dictamen correspondiente será remitido a la presidencia de la Comisión Permanente para que sea abordado en la próxima sesión. En el periodo de receso se atenderán todos los problemas y análisis que surjan del proceso. La reunión se reanudará este mismo jueves.

Fuente: Tribuna del Yaqui