"Había que hacer un cambio en mi vida pública": Aprueban ratificar a Gertz Manero como embajador en Reino Unido

Ciudad de México.- Este jueves 22 de enero de 2026, en un proceso caracterizado por la discreción, la ausencia y la omisión de participantes, el exfiscal Alejandro Gertz Manero rindió una comparecencia exprés ante la Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales del Congreso de la Unión, como parte del proceso legislativo para su designación como embajador de México en el Reino Unido; la ratificación fue aprobada por mayoría de votos.

Es importante mencionar que la ronda de preguntas fue recortada, restringiendo el acceso a reporteros y cámaras de televisión, ya que la sesión fue transmitida únicamente por los canales oficiales del Canal del Congreso. La comparecencia inició poco después del mediodía y concluyó antes de las 13:00 horas, es decir, en menos de una hora. Tras el aval, el dictamen fue turnado a la mesa directiva y será el lunes 26 de enero cuando el pleno de la Comisión Permanente lo someta a votación. De ser aprobado, el exfiscal rendirá protesta ese mismo día.

Gertz Manero solicita su nombramiento para representar a México ante el Reino Unido

De manera excepcional, el trámite se realizó a puerta cerrada, bajo un formato que contrastó con el estándar de transparencia que suele exigirse en ratificaciones diplomáticas y que alimentó críticas por un aparente intento de blindar al exfiscal del escrutinio público.

Lo que más llamó la atención del público fue que Gertz Monero llegó a las instalaciones de la Cámara de Diputados aproximadamente a las 10:30 horas, resguardado por un fuerte dispositivo de seguridad, y fue conducido a una sala del museo de la cámara, manteniéndolo lejos del área de prensa. Momentos antes de su participación, sostuvo una reunión privada de 40 minutos con el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, lo que hace pensar que el trámite estaba previamente planchado desde la cúpula parlamentaria de Morena.

Las bancadas del PAN, PRI y PT notificaron que no intervendrían en la comparecencia, en señal de protesta por el formato cerrado y por el historial de Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), marcado por acusaciones de uso político de la institución, conflictos de interés familiares y expedientes emblemáticos sin resolver.

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, lanzó un comentario asertivo durante la sesión, recordando el carácter intempestivo y accidentado de la renuncia de Gertz a la FGR el año pasado; sin embargo, el aspirante diplomático intentó desdramatizar su salida al afirmar que solo buscaba un cambio en su vida pública.

"Cuando consideré que había que hacer un cambio en mi vida pública, me sometí al senado y ellos dieron la respuesta a la que me he sometido. Mi carrera ha sido ser un servidor de la ley, de una tarea que significa trabajar para los demás y encontrar en ellos una satisfacción", dijo Gertz Manero, sin referirse a los pendientes que dejó en la fiscalía ni a las críticas por su gestión.

Gertz Manero se retiró del salón para permitir que los legisladores deliberaran y determinaran si cumplía con el criterio de idoneidad, en un trámite que, para la oposición, luce más como una formalidad que como una evaluación real de su perfil diplomático. Será el lunes 26 de enero cuando el Pleno de la Comisión Permanente someta a votación la designación del exfiscal como embajador en el Reino Unido.

Hoy recibí con atención y aprecio al doctor Alejandro Gertz Manero, quien comparece ante la Primera Comisión de la Comisión Permanente, con motivo de su ratificación como embajador ante el Reino Unido. Le deseo suerte en su desempeño una vez que se apruebe su designación. pic.twitter.com/m9jo4Bobiy — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui