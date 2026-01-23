Precio del DÓLAR en México HOY viernes 23 de enero 2026: Tipo de cambio actual

Ciudad de México.- ¿Este cuarto viernes del año tienes pensado realizar transacciones que contemplan a la moneda oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es afirmativa, ya sea para compras o ventas de productos importados, es clave que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este viernes 23 de enero de 2026. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, viernes 23 de enero de 2026 el precio del dólar se muestra en un promedio de 17.4504 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera depreciación del peso mexicano, el cual el pasado jueves 22 de enero cerró operaciones en 17.473 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Precio del dólar en México: Cotización de este viernes. Foto: Internet

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este viernes está en un promedio de 17.4416 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana se expone en 17.4598 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México viernes 23 de enero

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, viernes 23 de enero, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 16.80 pesos y vende en 18.20 pesos

Banco Azteca compra en 16.35 y vende en 17.64 pesos

Bank of America compra en 16.5289 y vende en 18.4843 pesos

Banorte adquiere en 16.25 y oferta en 17.80

BBVA Bancomer compra 16.61 y vende en 17.74 pesos

Banamex compra en 18.10 y vende en 19.20

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 17.50

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Finalmente, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), señalan que el precio del dólar oficial de EU de este cuarto viernes del mes es de 17.4828 pesos mexicanos.

