Sheinbaum reacciona a camionetas de LUJO de ministros de la SCJN: Pide explicación

Xalapa, Veracruz.- Este viernes 23 de enero de 2026, desde el estado de Veracruz, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo', donde pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informar de manera clara y directa sobre la compra de camionetas blindadas de lujo destinadas a ministras y ministros. Aquí los detalles

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las camionetas de lujo de la SCJN?

La jefa del Ejecutivo Federal mexicano aclaró que corresponde exclusivamente a la Corte explicar las razones de la compra y transparentar el proceso, así como rendir cuentas sobre la decisión tomada por su Comité de Administración.

#Nacional | La presidenta Sheinbaum fue cuestionada por la compra de camionetas blindadas para ministras y ministros de la Suprema Corte uD83DuDDE3?uD83EuDEF5 pic.twitter.com/mByBQZYhtQ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 23, 2026

Detalló que la Secretaría de Gobernación realizó una consulta formal y recibió una nota informativa en la que se señala que la Corte optó por comprar los vehículos en lugar de mantener un esquema de renta, lo que, de acuerdo con esa versión, habría generado un ahorro superior a los mil millones de pesos.

No obstante, Sheinbaum subrayó que es el propio Poder Judicial quien debe informar públicamente sobre los criterios utilizados para esta decisión, pues cada unidad nueva tiene un costo cercano a los dos millones de pesos. De igual forma, la presidenta indicó que la SCJN es la instancia responsable de precisar si existe alguna amenaza concreta o riesgo contra las ministras y los ministros.

La Secretaria de Gobernación hizo una consulta al comité de administración, el órgano de administración, el informe que, bueno, nos dieron una nota informativa de que redujeron, había un contrato de renta de vehículos y decidieron sustituirlo por la compra y ahorraron más de mil millones de pesos, en este proceso", declaró este viernes la presidenta.

¿Qué compró la Suprema Corte?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la adquisición de nueve camionetas blindadas, una para cada integrante del Pleno. Se trata de unidades Jeep Grand Cherokee, justificadas, según el tribunal, por razones de seguridad institucional. En un comunicado, la SCJN explicó que la renovación de la flotilla busca garantizar la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad dentro del máximo órgano judicial del país.

De acuerdo con el boletín oficial, los vehículos anteriores ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación, según la SCJN.

Asimismo, señaló que el proceso se realizó conforme a la normatividad interna vigente desde 2019, la cual establece que este tipo de vehículos deben renovarse cada cuatro años o antes, cuando las condiciones del automotor representen un riesgo.

El costo de las camionetas

El tema cobró relevancia luego de que el columnista Salvador García Soto revelara que cada una de las unidades tiene un costo aproximado de un millón 69 mil pesos, lo que reavivó el debate sobre el gasto público y la congruencia con el discurso de austeridad.

Cabe recordar que los nueve ministros actuales fueron electos el 1 de junio de 2024 y asumieron funciones el 1 de septiembre, presentándose ante la opinión pública como un Pleno comprometido con el uso responsable de los recursos.

Fuente: Tribuna del Yaqui