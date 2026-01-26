Austeridad no es un acto simbólico: Aguilar ante polémica de compra de camionetas de lujo para la SCJN

Ciudad de México.- El 22 de enero de 2026 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la compra de una nueva flotilla de nueve camionetas de lujo para cada ministro, a unos cinco meses de que entrara en funciones la nueva corte. Sin embargo, tras la controversial polémica, el máximo tribunal del país se comprometió a no usar e incluso a devolver las camionetas de lujo que fueron adquiridas para ministras y ministros.

Cada uno de estos vehículos de lujo está evaluado en unos 1.7 millones de pesos; estuvo relacionado con motivos de seguridad y protección, según dijo en su momento la SCJN. Como se informó, los ministros acordaron no utilizar las camionetas e intentar devolverlas y, en caso de que no se pueda, serán asignadas a personas juzgadoras que las necesiten por motivos de seguridad.

Austeridad no es un acto simbólico: Hugo Aguilar ante polémica con la compra de camionetas de lujo para la Corte

Hugo Aguilar, ministro presidente de la SCJN, expresó al iniciar su discurso este lunes 26 de enero que "la austeridad no es acto simbólico"; además, explicó que se buscará un equilibrio entre la austeridad y la seguridad de ministros, ya que entienden que la seguridad no implica lujos y que se busca cambiar la manera en la que se sirve al pueblo. Asimismo, explicó que se ha iniciado con un proceso para desincorporar las camionetas blindadas.

Desde agosto de 2010 se decidió que los ministros y ministras, debido a sus responsabilidades, cuenten con medidas de seguridad, incluyendo el uso de blindadas; sin embargo, fue hasta 2025 que se han adquirido unos 43 vehículos blindados, de los cuales recibieron solo 39 vehículos cuando la nueva corte tomó funciones hace unos meses.

Aguilar explicó que con la integración de la nueva corte, los ministros acordaron no usar camionetas Suburban que les fueron asignadas por ser ostentosas, por lo que usaron algunas Jeep, pero no había tantas y otras ya estaban deterioradas. Por ello, se tomó la decisión con el consejo de órganos internos y de seguridad federal de no usar camionetas con fallas. Además, realizaron análisis de riesgos para ministros y ministras y, a partir de los resultados, se tomó la decisión de renovar el parque vehicular.

El ministro presidente dijo que han escuchado las quejas de los ciudadanos tras la compra de los nuevos vehículos; por ello, decidieron no usarlos. "Vamos a funcionar con la debida austeridad en nuestras actividades cotidianas", mencionó. Aguilar dijo que él puede decidir sobre su propia seguridad y movilidad, pero no sobre la de sus compañeros; también dijo que, si bien seguirán los principios de austeridad, eso no afectará las funciones de las y los funcionarios.

Fuente: Tribuna del Yaqui