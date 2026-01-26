Precio del dólar HOY LUNES 26 de enero de 2026 en México: ¿Cómo amaneció el peso mexicano?

Ciudad de México.- ¿Para este primer día hábil de la semana tienes planeado realizar transacciones que contemplan a la divisa oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es positiva, ya sea para compras o ventas de productos importados, es indispensable que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este lunes 26 de enero de 2026. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, lunes 26 de enero de 2026, el precio del dólar se muestra en un promedio de 17.6219 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera apreciación del peso mexicano, el cual el pasado viernes 23 de enero cerró operaciones en 17.3559 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Aquí toda la información sobre el precio del dólar en México. Foto: Internet

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este lunes amanece en un promedio de 17.3719 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana se exhibe en 17.3842 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México lunes 26 de enero de 2026

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, lunes 26 de enero, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 16.80 pesos y vende en 18.20 pesos

Banco Azteca compra en 16.15 y vende en 17.54 pesos

Bank of America compra en 16.4474 y vende en 18.3824 pesos

Banorte adquiere en 16.15 y oferta en 17.70

BBVA Bancomer compra 16.31 y vende en 17.85 pesos

Banamex compra en 18.10 y vende en 19.12

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 17.41

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

#Seguridad | Ejecutan con disparos de armas largas a mujer que jugaba maquinitas en Tlaquepaque, Jalisco uD83DuDC69uD83CuDFFBuD83DuDD2BuD83DuDEA8https://t.co/SdtjFfeqxQ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 26, 2026

Por último, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este último lunes del mes es de 17.4545 pesos mexicanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui