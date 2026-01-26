Ciudad de México.- Este lunes 26 de enero de 2026 en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, defendió que este organismo se rige con autonomía, durante la presentación de su Informe de actividades 2025. "Nosotros no tenemos necesidad de generar percepciones para simular que somos autónomos, lo somos y lo digo con la frente en alto, respondiéndole a las y los ciudadanos", mencionó Piedra.

La presidenta de la CNDH manifestó que su administración ha puesto como prioridad a las víctimas, escuchándolas y acompañándolas en su proceso; asimismo, mencionó que no han titubeado en emitir recomendaciones a autoridades, aunque sin obedecer a agendas contrarias a los derechos humanos. Además, considera que, para que cada día haya menos víctimas en México, la mejor estrategia es la prevención.

Rosario Piedra sostiene ante legisladores que la autonomía de la CNDH está garantizada

"Dirigir el organismo no ha sido fácil, porque a cada paso que hemos dado han querido ponernos freno, han querido desvirtuar nuestro trabajo", señaló Piedra Ibarra ante senadores y diputados, dejando en claro que es natural, y así se asume, porque hay una ruptura con el pasado.

Rosario Piedra defendió al órgano dejando en claro que el cambio de la CNDH no lo hace la propaganda, ya que se sostiene de resultados y confianza de miles de personas que hoy en día no solo encuentran una comisión más cercana, sino que también les es más confiable en su postura y verdaderamente comprometida con sus víctimas.

Referente a su informe, afirmó que en 2025 se registró una reducción de quejas, una tendencia que se había presentado en el periodo de 2020 a 2024. Asimismo, destacó que se ha registrado una caída en los registros por desapariciones de personas y detenciones arbitrarias.

"Se han emitido recomendaciones sin temores ni titubeos cuando ha sido preciso frente a cualquier autoridad, pero también, y quiero dejarlo muy claro, hemos rechazado la utilización de los derechos humanos para hacer negocio, para hacerle el caldo gordo a agendas ajenas a los derechos humanos", señaló la presidenta.

Al presentar su Informe 2025 ante la Comisión Permanente, la presidenta de la #CNDH, Rosario Piedra Ibarra, aseguró que durante años el organismo fue usado como una aliada del poder, más preocupada por guardar las formas que por defender a las víctimas.



Afirmó que eso “ya no… pic.twitter.com/7FNWhQh9jx — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) January 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui