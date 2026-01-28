México mantiene envío de petróleo a Cuba; Sheinbaum aclara que ayuda continúa

Ciudad de México.- Este miércoles 28 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum, durante su conferencia de prensa matutina, la 'Mañanera del Pueblo', aclaró que nunca afirmó que se hubiera suspendido el envío de petróleo a Cuba. "La ayuda humanitaria a Cuba como a otros países continúa, porque México siempre ha sido solidario y estas determinaciones forman parte de la soberanía nacional", expresó la mandataria en su discurso.

Sheinbaum se sintió con la obligación de salir a desmentir dichos rumores, luego de que sus declaraciones de la conferencia matutina de ayer generaran interpretaciones sobre una posible suspensión del suministro; por ello, precisó su postura respecto al envío de petróleo. "Yo nunca hablé de si se había suspendido o no se había suspendido, eso fue una interpretación posterior a partir de una nota que salió en un periódico", afirmó.

México mantiene envío de petróleo a Cuba; Sheinbaum aclara que la ayuda continúa

Asimismo, la presidenta de México reiteró que la ayuda humanitaria y los contratos comerciales con Cuba siguen sujetos a decisiones soberanas del Estado de México. También mencionó que existen dos vías mediante las cuales México envía petróleo a Cuba; una de ellas son los contratos establecidos por Pemex con instituciones del gobierno cubano y, como segunda vía, están los apoyos otorgados como parte de la ayuda humanitaria.

Como sustento, recordó que Estados Unidos envió ayuda humanitaria a la isla y que también otros países se han unido a la ayuda humanitaria para Cuba; asimismo, aseguró que la colaboración permanece activa, externando que la ayuda a Cuba como a otros países continúa porque México siempre ha sido solidario con todo el mundo y son decisiones soberanas. Sobre la continuidad del envío de crudo bajo este esquema, añadió que esto deberá definirse a partir de las solicitudes.

Todo este rumor fue un malentendido, ya que en la conferencia del día martes 27 de enero del presente año, Sheinbaum evitó confirmar si había una suspensión y reiteró que, al tratarse de una facultad soberana, cualquier determinación "se toma en el momento en que sea necesario", y también mencionó que se informaría si se renuevan los envíos o si se trata de una decisión definitiva.

Las declaraciones se dan luego de que un medio de comunicación revelara que Pemex tenía programada la exportación de un cargamento de petróleo para finales de enero, pero este no se concretó. El señalamiento generó cuestionamientos sobre un posible cese de suministros hacia la isla. En 2025, el primer año de gobierno de Sheinbaum, México registró el mayor volumen de exportaciones petroleras hacia Cuba en un cuarto de siglo.

La presidenta Sheinbaum, aclara que continúan los envíos de petróleo a Cuba como ayuda humanitaria, independientemente de los contratos que había establecido Petróleos Mexicanos con instituciones cubanas

Fuente: Tribuna del Yaqui