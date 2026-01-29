Colosio Riojas analiza competir por la gubernatura de Nuevo León en 2027

Nuevo León.- El senador por Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas, ha dejado abierta la posibilidad de buscar la gubernatura del estado en las elecciones de 2027. El exalcalde confirmó que participar en el próximo proceso electoral es una alternativa que sigue bajo evaluación: "Es algo que estamos considerando seriamente; lo tengo que seguir comentando tanto con el partido, el propio gobernador, mi familia", detalló ante los medios.

A pesar de que su nombre suena fuerte para la contienda, el legislador enfatizó que todavía falta tiempo para concretar sus aspiraciones. Por ahora, prefiere mantener la cautela sobre su futuro político, asegurando que su participación es "una posibilidad que no está descartada, pero pues en su momento lo haremos".

Abre Luis Donaldo Colosio Riojas puerta a contender por la gubernatura de NLhttps://t.co/yeNBAKa0XA — Milenio Monterrey (@MilenioMty) January 29, 2026

Además de sus aspiraciones, el senador aprovechó para criticar la actual crisis política que atraviesa Nuevo León debido a la falta de acuerdos en el presupuesto estatal. Colosio lamentó que las disputas entre los distintos poderes estén frenando el desarrollo de la entidad. Al respecto, señaló que; "las riñas no abonan a nada nuevo tampoco y lo peor del caso es que quienes terminan sufriendo son los municipios, los contribuyentes, la gente, porque, pues las cosas se paralizan", enfatizando que los ciudadanos son quienes pagan el costo de la parálisis administrativa.

La declaración tuvo lugar tras la conferencia 'Abrir la puerta a la juventud de México', impartida en la Casa Ciudadana de Monterrey. En este espacio, Colosio Riojas se enfocó en los obstáculos que enfrentan los jóvenes al intentar integrarse al mercado laboral. Mencionó que la falta de empleo es un problema crítico y denunció la existencia de la "trampa de la experiencia", un ciclo donde a los recién graduados se les niega el trabajo por carecer de práctica previa.

Para Colosio, el papel del Estado debe ser mucho más activo en la intervención y apoyo a los jóvenes, ya que la estabilidad económica del país depende de su integración exitosa. Con este mensaje, el legislador no solo reafirmó su interés en el panorama político futuro, sino que también buscó posicionar temas sociales prioritarios en su agenda de trabajo actual.

uD83DuDD34“El perfil propuesto no corresponde a la tarea diplomática”, señala Luis Donaldo Colosio Riojas sobre Alejandro Gertz Manero como embajador en Reino Unido



El senador de MC reconoce la experiencia del ex titular de la FGR como servidor público, pero —argumenta— “no se traduce… pic.twitter.com/kHgBIYoLvD — Azucena Uresti (@azucenau) January 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui