Ciudad de México.- Tras varias semanas en polémica por los acuerdos con la Reforma Electoral, los partidos de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) firman alianza y se comprometen a apoyar y respaldar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmando el compromiso de mantener la alianza de cara a la elección intermedia de 2027.

"Está más fuerte que nunca", mencionó la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde; además, señaló que la oposición "se frota las manos" de verlos divididos, agregó: "Reafírmanos el compromiso de mantener, fortalecer y profundizar la coalición para defender y consolidar la cuarta transformación rumbo al 2027".

Tras semanas de polémica por 'reforma electoral', Morena, PT y PVEM firman alianza

En el documento firmado por los tres partidos políticos, señala que autorizan la 'unidad política de la alianza rumbo al 2027', garantizando la continuidad del proyecto de transformación por un país más justo, democrático, igualitario, incluyente y regido por la voluntad libre y soberana del pueblo de México. Ratifican su apoyo, respaldo y acompañamiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien ha sido la más votada en la historia del país, poniendo el interés por México ante cualquier partido político.

Karen Castrejón, presidenta nacional de PVEM, mencionó: "Queremos ser claros, hemos defendido a la presidenta Claudia Sheinbaum, nuestro respaldo es institucional responsable y siempre orientado al interés nacional". "Hoy comenzamos el diálogo rumbo al 2027 más fuertes que nunca y reiteramos nuestra disposición permanente en seguir dialogando y ver puntos de coincidencia".

"Es y será el aliado más sólido de la cuarta transformación", expresó el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya. "Así se demostró en la administración de Andrés Manuel López Obrador y así hemos demostrado en el tiempo que se muestra que la presidenta Claudia Sheinbaum lleva en el cargo", agregó.

Las y los diputados respaldamos la unidad de Morena-PT-PVEM rumbo a 2027.

uD83EuDD1DDefendemos la continuidad de la #CuartaTransformación y acompañamos el proyecto que pone al pueblo y a su #bienestar por encima de cualquier interés. pic.twitter.com/OYOCNP4TR3 — Diputados Morena Puebla (@GLMorenaLXII) January 29, 2026

Por su parte, el diputado federal del PT, Reginaldo Sandoval lo consideró como algo positivo y añadió: "Llega buena oportunidad, estamos iniciando el año de cara a la elección, vamos para adelante". En el encuentro se contó también con la presencia de Benjamín Robles y Magdalena Núñez del PT; en el caso del PVEM, estuvieron presentes el consejero político Arturo Escobar y Carlos Puente, coordinador en la Cámara de Diputados.

Fuente: Tribuna del Yaqui