T-MEC: Marcelo Ebrard reporta avance de revisión superior al 90%; está casi completo

Ciudad de México.- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que la revisión de los temas controversiales presentados por los gobiernos de México y Estados Unidos, en el marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), lleva un avance superior a 90 por ciento, reportando que está casi completo y, además, pronosticó que el tratado va a seguir, pero con modificaciones.

Como parte del convenio original del TMEC, los gobiernos de los tres países realizaron una alianza en la cual se establece hacer una revisión del acuerdo cada seis años, con el propósito de hacer los ajustes necesarios que beneficien a la economía de América del Norte. Como parte de este proceso, en septiembre pasado los gobiernos de las tres economías iniciaron con los periodos de consulta.

Ebrard refirió que Estados Unidos planteó 54 temas para revisar directamente con México; por otra parte, la administración nacional consultó 12 temas. "Ya encontramos puntos de acercamiento y entonces lo que sigue por delante es que tengamos claro qué es lo que queremos tener como resultado final de la revisión del tratado", aseguró. También afirmó, durante una entrevista con medios de comunicación, que su pronóstico es que el tratado seguirá adelante. "¿Por qué creo que el tratado va a seguir adelante? Porque es lo que me han dicho las autoridades de Estados Unidos", afirmó.

Este miércoles 28 de enero de 2026, Marcelo Ebrard sostuvo una primera conversación con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; durante la charla, el representante estadounidense hizo hincapié en el gran interés que tiene Washington por ampliar las reglas de origen, así como también, mejorar la resolución de conflictos laborales entre ambas naciones. Sin embargo, el secretario de economía dejó en claro que el representante comercial de Estados Unidos no le brindó más detalles sobre los alcances que buscan para estos dos apartados.

Marcelo refirió que las exportaciones de México acumularon un crecimiento de 7.6 por ciento, pese a los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump. "Quiere decir que, en la época más proteccionista que nos ha tocado vivir desde los años 30 del siglo pasado, hemos logrado que nuestras exportaciones sigan avanzando; es un gran logro para México. Por eso soy optimista", destacó.

México está ubicado como el primer exportador hacia esa economía en el periodo enero-noviembre del año 2025, al abastecer más de 15 por ciento de las mercancías que importa esa nación, por encima de Canadá, China, Taiwán y Alemania, que en conjunto representan 44 por ciento de las importaciones de ese país. Esta información se basa en los datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

uD83DuDD34 AHORA: uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDFAuD83CuDDF8 Jamieson Greer y @m_ebrard reconocieron avances en la relación comercial y acordaron intensificar la colaboración rumbo a la revisión del T-MEC en barreras no arancelarias, reglas de origen, minerales críticos. “Fue muy buena reunión”, dijo Ebrard. pic.twitter.com/BxdiOeNS0A — Carlos Lara Moreno (@CarlosLaraM81) January 28, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui