Precio del dólar HOY sábado 31 de enero de 2026 en México: Conoce tipo de cambio este fin de mes

Ciudad de México.- El precio del dólar sigue en un flujo constante, siguiendo las tendencias económicas y políticas, que hacen cambiar su valor a diario, por lo que las páginas oficiales que manejan si sufrió una caída o si se recupera, según el tipo de cambio, han compartido cuál es el precio actual de la moneda originaria de Estados Unidos dentro de la República Mexicana, en los bancos del país, para la mañana de este sábado 31 de enero del 2026.

Como es bien sabido, el precio del dólar varía por diferentes factores, como en temas de política y afectaciones económicas, como es el caso más reciente, y actualmente uno de los más importantes, como temas políticos, los aranceles o aumentos en costos de visa por Donald Trump, así como la cuestión de las fluctuaciones en la bolsa de valores, y diariamente se realizan cambios en los portales especializados en el tema y actualizar los precios, así sea el más mínimo.

Según lo informado por el portal de noticias especializado en monitorear los cambios en la moneda estadounidense, El Blooming, el último cambio que se ha realizado es que la moneda mexicana tiene un valor de 17.46 pesos por cada dólar, que aunque no es mucho, presenta una ganancia del 1.38 por ciento, ante el cierre del viernes 30 de enero, sin embargo, aclaran que en los bancos mexicanos cotizan la compra del dólar en 17.90 pesos, mientras que a la venta está en 18.06 pesos, para este sábado.

El dólar se encuentra a 17.46 pesos. Internet

Banco Afirme compra en 16.50 y vende en 17.90 pesos mexicanos

Banamex compra 16.89 y vende en 17.89

BBVA Bancomer compra 16.39 y vende en 17.92

Santander compra en 16.15 y vende en 17.85

Scotiabank compra en 16.70 y vende en 18.20

Banorte compra en 16.25 y vende en 17.80

Banco Azteca compra en 15.65 y vende en 18.40

Recuerda que el valor de la divisa oficial de EU se establece de acuerdo datos emergentes sobre la inflación (fenómeno mundial y constante), la tasa de interés y el mercado actual, por lo que su precio puede tener importantes variaciones de un día a otro, por lo que es importante que diariamente se busque información con respecto a los precios que se manejarán en los distintas empresas bancarias. El dólar presenta una ganancia del 1.38 por ciento. Internet

