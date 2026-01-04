Precio del dólar en México HOY domingo 4 de enero de 2026: ¿Cuál es el tipo de cambio actual?

Ciudad de México.- ¿En la primera semana hábil del año tienes planeado realizar operaciones que contemplan a la divisa oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es positiva, ya sea para compras o ventas de productos importados, es clave que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este domingo 4 de enero de 2026. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, domingo 4 de enero de 2026, el precio del dólar se expone en un promedio de 17.9055 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera depreciación del peso mexicano, el cual el pasado viernes 2 de enero cerró operaciones en 17.894 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Aquí todo sobre el precio del dólar en México. Foto: Internet

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este domingo amanece en un promedio de 17.8919 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana se exhibe en 17.912 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México domingo 4 de enero de 2026

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, domingo 4 de enero, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.10 pesos y vende en 18.50 pesos

Banco Azteca compra en 16.90 y vende en 18.54 pesos

Bank of America compra en 17.0068 y vende en 18.9753 pesos

Banorte adquiere en 17.15 y oferta en 18.25

BBVA Bancomer compra 16.86 y vende en 18.39 pesos

Banamex compra en 18.20 y vende en 19.20

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 17.94

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Por último, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este primer domingo del mes es de 18.0012 pesos mexicanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui