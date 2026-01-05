¿Cómo amaneció el peso mexicano? Este es el precio del dólar HOY lunes 5 de enero de 2026

Ciudad de México.- ¿Este primer día hábil de la semana tienes planeado realizar operaciones que contemplan a la moneda oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es "sí", ya sea para compras o ventas de productos importados, es indispensable que te informes sobre cuál es el precio del dólar que exponen los bancos de México este lunes 5 de enero de 2026. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, lunes 5 de enero de 2026, el precio del dólar se muestra en un promedio de 17.9764 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Cabe apuntar que este valor representa una ligera depreciación del peso mexicano, pues el pasado viernes 2 de enero el tipo de cambio cerró operaciones en 17.894 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Así cotiza el dólar este lunes 5 de enero. Foto: Internet

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este lunes amanece en un promedio de 17.9733 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana se muestra en 17.9852 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México lunes 5 de enero de 2026

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, lunes 5 de enero, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.10 pesos y vende en 18.50 pesos

Banco Azteca compra en 16.90 y vende en 18.54 pesos

Bank of America compra en 17.0648 y vende en 19.0476 pesos

Banorte adquiere en 17.15 y oferta en 18.20

BBVA Bancomer compra 16.86 y vende en 18.39 pesos

Banamex compra en 18.20 y vende en 19.20

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 17.94

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Por último, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este primer lunes del mes es de 17.8803 pesos mexicanos.

