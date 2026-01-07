Precio del dólar HOY 7 de enero 2026: ¿Cómo amanece el peso mexicano este miércoles?

Ciudad de México.- ¿Esta mitad de semana tienes planeado realizar transacciones que contemplan a la moneda oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es positiva, ya sea para compras o ventas de productos importados, es indispensable que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este miércoles 7 de enero de 2026. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio.

La mañana de este día, miércoles 7 de enero de 2026, el precio del dólar se expone en un promedio de 17.9712 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera apreciación del peso mexicano, el cual el pasado martes 6 de enero cerró operaciones en 17.987 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Así cotiza el dólar en México este miércoles. Foto: Internet

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este miércoles se exhibe en un promedio de 17.972 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana está en 17.9785 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México miércoles 7 de enero de 2026

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, miércoles 7 de enero, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.10 pesos y vende en 18.50 pesos

Banco Azteca compra en 17.45 y vende en 18.64 pesos

Bank of America compra en 17.0358 y vende en 19.0476 pesos

Banorte adquiere en 16.75 y oferta en 18.30

BBVA Bancomer compra 17.14 y vende en 18.28 pesos

Banamex compra en 18.10 y vende en 19.20

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.01

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

#Seguridad | Hermosillo: Sorprenden a sujeto con 51 envoltorios de narcótico y equipo de comunicación uD83DuDC64uD83DuDC8Ahttps://t.co/6mT74wJ4ex — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 7, 2026

Por último, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), señalan que el precio del dólar oficial de EU de este primer miércoles del mes es de 17.9697 pesos mexicanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui