INFLACIÓN en México desacelera y cierra 2025 en 3.69%: Así lo informó el INEGI

Ciudad de México.- La inflación en México cerró el 2025 con una tendencia de desaceleración que refuerza la expectativa de mayor estabilidad en los precios al consumidor. Al finalizar diciembre, el indicador mostró una variación anual por debajo de la registrada en meses previos, reflejando ajustes tanto en productos básicos como en algunos servicios, de acuerdo con los datos oficiales más recientes. Aquí en TRIBUNA te compartimos lo que debes saber.

Inflación general desacelera al cierre de 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó este jueves 8 de enero de 2025 que la inflación general anual se ubicó en 3.69 por ciento durante diciembre de 2025. Esta cifra representó una baja respecto al 3.80 por ciento reportado al cierre de noviembre y confirmó una moderación gradual en el ritmo de crecimiento de los precios.

Inflación baja en diciembre y cierra 2025 con tendencia a la baja. Foto: Twitter

En su medición mensual, el Índice Nacional de Precios al Consumidor alcanzó un nivel de 143.042 puntos, lo que implicó un incremento de 0.28 por ciento frente a noviembre. Este resultado fue menor al observado en el mismo mes de 2024, cuando la inflación mensual fue de 0.38 por ciento y la anual alcanzó 4.21 por ciento, lo que resalta la diferencia en el comportamiento inflacionario entre ambos periodos.

Por otra parte, el índice de precios subyacente, considerado una referencia clave para evaluar la inflación estructural al excluir productos de alta volatilidad, presentó un aumento mensual de 0.41 por ciento en diciembre. Al interior de este indicador, los precios de las mercancías registraron un avance de 0.33 por ciento, mientras que los servicios mostraron un incremento mayor, de 0.48 por ciento.

Este comportamiento reflejó una presión moderada en sectores vinculados al consumo cotidiano y a actividades de servicios, lo que contribuyó al resultado final del índice general.

Productos con bajas y alzas durante diciembre

En contraste, el índice no subyacente mostró una disminución mensual de 0.16 por ciento. Dentro de este componente, los productos agropecuarios redujeron sus precios en 0.66 por ciento, lo que ayudó a compensar parcialmente las alzas observadas en otros rubros.

En diciembre 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 143.042 y representó un aumento de 0.28% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.69%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

??4.33%… pic.twitter.com/hGq837ggZS — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) January 8, 2026

Por su parte, los precios de los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno registraron un incremento de 0.24 por ciento, manteniendo su influencia sobre la inflación, aunque sin presiones excesivas.

Durante diciembre, algunos productos y servicios destacaron por su impacto en el comportamiento inflacionario. Entre los que registraron aumentos se encontraron el transporte aéreo, los servicios de loncherías, fondas, torterías y taquerías, el tomate verde y la vivienda propia. En sentido contrario, alimentos como el huevo y el pollo presentaron reducciones en sus precios, lo que contribuyó a moderar el nivel general de inflación.

Canasta básica mantiene incremento moderado

El Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo también mostró una variación contenida. En diciembre de 2025, este indicador registró un alza mensual de 0.16 por ciento y un incremento anual de 3.75 por ciento. En comparación, en el mismo periodo de 2024 la canasta había presentado aumentos de 0.33 por ciento mensual y 3.80 por ciento anual.

Estos datos sugieren que los productos esenciales mantuvieron incrementos más moderados, lo que resulta relevante para el poder adquisitivo de los hogares.

Con estos resultados, la inflación anual de 2025 cerró en niveles menores a los observados en 2024, cuando los precios al consumidor finalizaron en 4.21 por ciento. Este comportamiento estuvo por debajo de algunas expectativas del mercado y refuerza el escenario de una menor presión inflacionaria al inicio de 2026.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web:https://t.co/CR0pepiaGB pic.twitter.com/zhsh2Bby7Y — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 8, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui