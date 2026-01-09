¿Cuál es el precio del dólar HOY viernes 9 de enero de 2026? Así amanece el peso mexicano

Ciudad de México.- ¿Este segundo viernes del año tienes planeado realizar transacciones que involucran a la moneda oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es afirmativa, ya sea para compras o ventas de productos extranjeros, es indispensable que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este viernes 9 de enero de 2026. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, viernes 9 de enero, el precio del dólar se muestra en un promedio de 18.0140 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera depreciación del peso mexicano, el cual el pasado jueves 8 de enero cerró operaciones en 17.96 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este viernes está en un promedio de 18.006 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana se expone en 18.0194 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México viernes 9 de enero

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, viernes 9 de enero, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.10 pesos y vende en 18.50 pesos

Banco Azteca compra en 16.85 y vende en 18.64 pesos

Bank of America compra en 17.0648 y vende en 19.084 pesos

Banorte adquiere en 16.80 y oferta en 18.30

BBVA Bancomer compra 17.12 y vende en 18.25 pesos

Banamex compra en 16.80 y vende en 18.30

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.01

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Finalmente, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este segundo viernes del mes es de 17.9807 pesos mexicanos.

