Adán Augusto López deja la coordinación de Morena en el Senado; Ignacio Mier asume el cargo

Ciudad de México.- Este domingo 1 de febrero de 2026, el senador del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Adán Augusto López Hernández, anunció su renuncia a la coordinación del grupo parlamentario en el Senado de la República, cargo que será asumido por el senador poblano Ignacio Mier Velazco.

López Hernández explicó que la decisión se tomó durante la reunión plenaria de las y los senadores de Morena, previa al inicio del periodo ordinario de sesiones, en la que Mier fue electo como nuevo coordinador por los propios legisladores de la bancada. Adán Augusto dice que lo comunicó con quien tenía que comunicarlo y lo hizo para reforzar políticamente al partido rumbo a las intermedias de 2027.

uD83DuDD34 Adán Augusto López anunció que dejará la coordinación de la bancada de Morena en el Senado y explicó que la decisión se da porque “se abrió la posibilidad de hacer trabajo político en 2027”.



En su lugar queda Ignacio Mier. uD83DuDC47uD83CuDFFC pic.twitter.com/JCVKqfOhIX — Azucena Uresti (@azucenau) February 1, 2026

El morenista señaló que la decisión obedece a la posibilidad de realizar trabajo político rumbo a las elecciones de 2027. No obstante, aclaró que permanecerá como senador y que no solicitará licencia al cargo. "Esta es una decisión que tomé en las últimas horas cuando se abrió la posibilidad de ir a hacer trabajo político rumbo al 2027, cuando toca ahora algo que me requiere de tiempo completo, como lo es fortalecer la unidad dentro del movimiento", expresó.

"Se abrió la posibilidad de hacer trabajo político en 2027. Yo nunca dije que iba a dejar a mi grupo parlamentario, seré un senador más, integrante del grupo parlamentario de Morena", afirmó. El legislador descartó que busque una embajada o algún cargo diplomático y subrayó que su prioridad será fortalecer a Morena en territorio. "Prefiero estar apoyando al fortalecimiento de este movimiento. Soy un soldado más de la Cuarta Transformación", señaló.

Adán Augusto López indicó que continuará con su labor legislativa y que, en sus días libres, realizará trabajo político en distintas entidades del país, especialmente en aquellas con mayor padrón electoral, con el objetivo de que Morena gane la mayoría de las gubernaturas en disputa en 2027 y conserve la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, así como en el Senado. Por su parte, Ignacio Mier Velazco, quien se desempeñaba como vicecoordinador, afirmó que el personal del Senado que llegó con López Hernández se mantendrá en sus cargos, al considerar que han realizado un buen trabajo.

uD83DuDDF3?uD83DuDCCC Adán Augusto ya no es el líder de Morena en el Senado… pero es un premio.



El tabasqueño dice que seguirá siendo senador.



Y que se dedicará a operar la elección de 2027.



Es decir:



- Se va sin ser investigado por Hernán Bermúdez y La Barredora



- Se va sin responder por… pic.twitter.com/uvM13qZNzp — Juan Ortiz uD83DuDDF3?uD83DuDC41?uD83DuDDE8 (@Juan_OrtizMX) February 1, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui