Congreso de la Unión retoma actividades este domingo 1 de febrero; perfilan grandes reformas constitucionales

Ciudad de México.- Este domingo 1 de febrero de 2026, el Congreso de la Unión comenzó su segundo periodo ordinario de sesiones, en el que el Senado de la República y la Cámara de Diputados iniciarán formalmente sus trabajos legislativos. En la agenda se perfila la discusión y aprobación de reformas de gran calado, como la Reforma Electoral.

Este domingo la sesión fue abierta por la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, con la asistencia de 419 diputadas y diputados, así como de 78 senadoras y senadores. Durante el arranque de los trabajos, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, solicitó un minuto de silencio por el fallecimiento del senador Gustavo Sánchez Vázquez. Posteriormente, la diputada de Morena, Gabriela Georgina Jiménez Godoy, pidió guardar un minuto de silencio por el asesinato de familiares del secretario de Educación, Mario Delgado.

uD83DuDD34 Sesión de Congreso General, del 1 de febrero de 2026. https://t.co/lT7R6iDUad — Senado de México (@senadomexicano) February 1, 2026

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, informó que el congreso trabajará este domingo 1 y el lunes 2 de febrero para desahogar diversos temas legislativos. Detalló que entre los asuntos prioritarios de su bancada se encuentran reformas a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y al Código Penal Federal en materia de abuso sexual.

Asimismo, señaló que la agenda incluye el dictamen de la minuta que reforma la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Social, así como modificaciones al Código Penal Federal en materia de delitos contra el ambiente, y al Código Federal de Procedimientos Penales y Delincuencia Organizada.

Otras reformas pendientes según Ricardo Monreal

Ley de Migración

Ley de Migración Humana, la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos

Así como la modificación al artículo 127 constitucional en materia de límites a jubilaciones y pensiones

Adán Augusto López deja la coordinación de Morena en el Senado

Este mismo domingo, se informó que el morenista Adán Augusto López Hernández dejó la coordinación de Morena en el Senado. "Se abrió la posibilidad de hacer trabajo político en 2027. Yo nunca dije que iba a dejar a mi grupo parlamentario, seré un senador más, integrante del grupo parlamentario de Morena", explicó López Hernández al dar a conocer la noticia en rueda de prensa.

uD83DuDDF3?uD83DuDCCC CONGRESO GUARDA MINUTO DE SILENCIO POR HOMICIDIO DE FAMILIARES DE MARIO DELGADO



Legisladores guardaron un minuto de silencio por el asesinato de Eugenia Delgado y Sheila Amezcua Delgado.



Eran tía y sobrina del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.



El… pic.twitter.com/kCBL8bq4Vt — Juan Ortiz uD83DuDDF3?uD83DuDC41?uD83DuDDE8 (@Juan_OrtizMX) February 1, 2026

