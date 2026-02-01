Nuevo periodo legislativo en México: Fecha de la primera sesión y reformas que impulsará Morena

Ciudad de México.- El Congreso de la Unión inicia un nuevo ciclo clave para la agenda política del país. A partir de este febrero de 2026, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados arrancan el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la LXVI Legislatura, en un contexto marcado por importantes debates que incluyen la Reforma Electoral y otras políticas relacionadas con seguridad, pensiones, entre otras.

Debido a que el partido oficialista y sus aliados quieren impulsar nuevas reformas con implicaciones en la Carta Magna, arrancarán actividades en domingo y continuarán incluso en un día de asueto oficial. Aquí te compartimos más detalles y sus prioridades.

El próximo lunes 1 de febrero dará inicio el segundo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. El Senado de la República y la Cámara de Diputados iniciarán sus trabajos legislativos. Para este periodo, se perfila la aprobación de reformas constitucionales como la… pic.twitter.com/idd4kb7fK0 — Laboratorio Electoral (@Eleccionesymas) January 30, 2026

¿Cuándo es la primera sesión del nuevo periodo legislativo?

El Segundo Periodo Ordinario de Sesiones comienza este domingo 1 de febrero de 2026, con una Sesión de Congreso General, programada a las 11:00 horas. Ese mismo día la Cámara de Diputados celebrará su primera sesión ordinaria.

Para el lunes 2 de febrero, día de descanso obligatorio marcado en la Ley Federal del Trabajo (LFT) por conmemoración del Día de la Constitución, los trabajos legislativos continuarán. Así lo confirmó el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, quien este jueves 29 de enero presentó la agenda legislativa para este periodo, que incluye reformas en materia electoral, justicia, seguridad, economía, pensiones y derechos sociales.

Asimismo, señaló que está contemplada una Sesión Solemne el 5 de febrero, con motivo del Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917; se trata de una fecha simbólica que suele marcar posicionamientos políticos relevantes.

Prioridades de Morena para este periodo

El líder morenista informó que entre los asuntos que ya están listos para su análisis y posteriores aprobación destacan diversas reformas en materia administrativa, penal, ambiental y económica, entre ellas:

Reformas a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo

Modificaciones al Código Penal Federal en materia de abuso sexual

en materia de abuso sexual Reformas al Código Penal Federal sobre delitos contra el ambiente y gestión ambiental

Cambios al Código Federal de Procedimientos Penales y a la legislación en materia de delincuencia organizada

y a la legislación en materia de delincuencia organizada Dictamen a la minuta que reforma la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Social

También se prevén modificaciones a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, enfocadas en fortalecer la transparencia tecnológica y simplificar los procesos de protección de patentes y registros.

Iniciativas anunciadas que aún no llegan a Diputados

Monreal recordó que hay iniciativas anunciadas públicamente que aún no han sido turnadas formalmente a la Cámara de Diputados. Entre ellas se encuentra la derogación de la actual Ley de Migración, con el objetivo de expedir una Ley de Migración Humana.

También permanecen pendientes la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, así como una reforma constitucional en materia de pensiones y jubilaciones.

Respecto a la reducción de la jornada laboral a 40 horas, explicó que la iniciativa se encuentra actualmente en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado y que, una vez que la minuta llegue a San Lázaro, será atendida con prontitud por la mayoría legislativa.

Un periodo marcado por tensiones políticas

Aunque Morena mantiene la mayoría, el avance de las reformas dependerá de negociaciones internas, así como de la postura de aliados (como el PVEM y el PT) y la resistencia de la oposición, especialmente en temas constitucionales.

El inicio del periodo legislativo de 2026 perfila meses de debate intenso en el Congreso, con reformas que podrían modificar de forma significativa el marco político, económico y social del país.

Fuente: Tribuna del Yaqui