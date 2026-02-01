Precio del dólar en México HOY domingo 1 de febrero 2026: ¿Cómo amaneció el peso mexicano?

Ciudad de México.- ¿Para la primera semana de febrero 2026 tienes planeado realizar operaciones con el dólar estadounidense? Si la respuesta es afirmativa, ya sea para compras o ventas de productos extranjeros, es indispensable que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este domingo 1 de febrero de 2026, pese a que las instituciones mexicanas se mantienen cerradas. Aquí te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, domingo 1 de febrero de 2026, el precio del dólar se muestra en un promedio de 17.4650 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera depreciación del peso mexicano, el cual el pasado viernes 30 de enero cerró operaciones en 17.45 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este domingo amanece en un promedio de 17.4512 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana se exhibe en 17.4794 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México domingo 1 de febrero de 2026

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, domingo 1 de febrero, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 16.50 pesos y vende en 17.90 pesos

Banco Azteca compra en 17.00 y vende en 17.59 pesos

Bank of America compra en 16.4204 y vende en 18.315 pesos

Banorte adquiere en 16.25 y oferta en 17.80

BBVA Bancomer compra 16.39 y vende en 17.92 pesos

Banamex compra en 18.20 y vende en 19.20

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 17.51

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Por último, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este primer domingo del mes es de 17.2532 pesos mexicanos.

