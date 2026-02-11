Dólar HOY en México: Así amanece el peso mexicano este MIÉRCOLES 11 de febrero de 2026

Ciudad de México.- ¿Este tercer día hábil de la semana, rumbo a San Valentín, tienes planeado realizar transacciones bancarias que contemplan a la moneda oficial de los Estados Unidos (EU)? Si la respuesta es positiva, ya sea para compras o ventas de productos importados, es clave que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este miércoles 11 de febrero de 2026. Aquí en TRIBUNA te compartimos todos los detalles sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, miércoles 11 de febrero, el precio del dólar se expone en un promedio de 17.2009 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva depreciación del peso mexicano, el cual el pasado martes 10 de febrero cerró operaciones en 17.1897 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Precio del dólar en México para este miércoles. Foto: Internet

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este miércoles se exhibe en un promedio de 17.1884 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana se muestra en 17.2031 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México miércoles 11 de febrero de 2026

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, miércoles 11 de febrero, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 16.40 pesos y vende en 17.80 pesos

Banco Azteca compra en 16.00 y vende en 17.84 pesos

Bank of America compra en 16.2338 y vende en 18.1848 pesos

Banorte adquiere en 16.00 y oferta en 17.55

BBVA Bancomer compra 16.34 y vende en 17.48 pesos

Banamex compra en 18.10 y vende en 19.15

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 17.23

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

#Seguridad | Explosión e incendio de ducto de Pemex deja tres personas muertas y seis heridas en Oaxaca uD83DuDCA5uD83DuDD25https://t.co/qGr97mlIPa — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 11, 2026

Finalmente, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), señalan que el precio del dólar oficial de EU de este segundo miércoles del mes es de 17.2315 pesos mexicanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui