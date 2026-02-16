Cooperación entre México y Canadá es una prioridad: Lorenia Valles Sampedro

Ciudad de México.- "Es fundamental que México y Canadá continúen estrechando los lazos de cooperación. Además de la vinculación que existe a través del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), hay relaciones comerciales, sociales y culturales que son benéficas para el desarrollo de las dos naciones. Canadá es nuestro tercer socio comercial y una de las principales fuentes de inversiones en México", declaró la senadora de Morena por Sonora Lorenia Valles Sampedro.

Lo anterior en el marco de la Misión Comercial de Canadá en México, liderada por el ministro canadiense de comercio, Dominic LeBlanc, y cuyo responsable de la recepción fue el secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard Casaubón; contando con la asistencia de autoridades públicas, representantes de empresas y de organizaciones empresariales de los dos países.

"Como presidenta de la Comisión de Minería del Senado de la República e integrante de la Comisión de Economía, he estado al tanto de los avances en la relación con Canadá, especialmente en lo concerniente al T-MEC y al sector minero, del cual Canadá es la principal fuente de inversión extranjera directa en México y en Sonora", subrayó la legisladora.

Valles Sampedro agregó que la misión comercial pretende impulsar un plan de acción para el comercio y las inversiones, como parte de los acuerdos realizados durante la visita del primer ministro Mark Carney a México en 2025, mediante una mayor apertura de los mercados, principalmente en las áreas de manufacturas avanzadas, agricultura, alimentos, tecnologías y energías limpias.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoce la posición estratégica de México en cuanto a la relocalización de las empresas, al igual que la relevancia en torno a las cadenas de suministro que son fundamentales para la nueva economía del mundo, como la energía y los minerales críticos", manifestó.

Finalmente, Lorenia Valles aseguró que "México es un socio estratégico que ha contribuido a la generación de riqueza y de bienestar. El T-MEC ha beneficiado a México, Estados Unidos y Canadá, fortaleciendo el desarrollo industrial y de las empresas, los intercambios comerciales y la generación de empleos. Esta región es la más dinámica del mundo en materia de comercio, pues tan solo el T-MEC representa 29 por ciento del PIB global".

De izquierda a derecha: Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores (SRE) de México; Dominique Leblanc, ministro de Comercio de Canadá; senadora Lorenia Valles, presidenta de la Comisión de Minería del Senado Mexicano; Altagracia Gómez, titular del Consejo Asesor Empresarial y Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS) de México

Fuente: Tribuna del Yaqui