Marath Bolaños celebra aprobación de Jornada laboral de 40 horas: Siguen leyes secundarias, dice

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo', encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en este lunes 16 de febrero de 2026, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños, calificó como histórica la aprobación en el Senado de la República de la Reforma Constitucional que reduce la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas.

El funcionario subrayó que la votación se dio sin votos en contra en lo general, lo que consideró un hecho sin precedentes en una reforma de este alcance: "Como efectivamente se menciona, la semana pasada se tuvo la votación en el Senado de la República, de la Reforma Constitucional Relativa a la reducción a la semana de trabajo de 40 horas, como también lo pudieron atestiguar, fue una votación ademas histórica, básicamente sin ningún voto en contra en la votación general".

Eso habla de cuál es el diagnóstico que se tiene por parte de las mexicanas y mexicanos de la necesidad imperiosa de avanzar en esa Reforma tan deseada", dijo el funcionario.

¿Qué cambia con la reforma laboral?

La modificación plantea reducir la jornada semanal de trabajo de 48 a 40 horas en México. Bolaños explicó que esta medida responde a una demanda social ampliamente reconocida y forma parte del compromiso presidencial de avanzar de manera gradual hacia una semana laboral más justa.

Aclaró que no es cierto que los trabajadores vayan a ganar menos con esta reforma. Tampoco aumentarán las horas extras ni se reducirá el descanso: "Mentira". Señaló que el país está en un proceso de recuperación y ampliación de derechos laborales: "El compromiso que estableció nuestra presidenta es que avancemos hacia esas 40 horas a la semana".

¿Qué sigue después del Senado?

Tras su aprobación en el Senado, la reforma deberá pasar a la Cámara de Diputados para su discusión y votación: "Se tienen que discutir algunas Leyes Secundarias, particularmente, en la Ley Federal del Trabajo".

Lo que se debe de decir es que no se está tocando lo relativo a la jornada diaria de 8 horas, se está incluyendo una jornada semanal, o más bien, cuántas son las horas a las semanas que es de 40 horas. Se verán algunos elementos relativos", agregó.

Si es aprobada, el siguiente paso será la ratificación por la mayoría de los congresos estatales. Solo después de ese proceso se podrá concretar la modificación constitucional.

Apuntó que esto contrasta con experiencias internacionales, por ejemplo, Argentina, donde hay una precarización del trabajo: "En México estamos en el lado contrario, en la afirmación de derechos, en la implementación de nuevos derechos laborales y es parte de la tradición que ha tenido la Cuarta Transformación (4T)".

Fuente: Tribuna del Yaqui