Precio del dólar en México HOY lunes 16 de febrero de 2026: Así amanece el peso mexicano

Ciudad de México.- ¡Arranca una nueva semana! Y si hoy, lunes 16 de febrero de 2026, tienes planeado realizar actividades bancarias que involucran a la moneda oficial de los Estados Unidos (EU), es clave que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México y demás instituciones financieras. Para que tomes precauciones, aquí te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio.

Las primeras horas de esta jornada, lunes 16 de febrero de 2026, el precio del dólar se muestra en un promedio de 17.1591 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera apreciación del peso mexicano, el cual el pasado viernes 13 de febrero cerró operaciones en 17.155 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del billete estadounidense para este lunes se muestra en un promedio de 17.1559 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa de EU está en 17.1682 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México lunes 16 de febrero de 2026

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, lunes 16 de febrero, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 16.40 pesos y vende en 17.80 pesos

Banco Azteca compra en 15.85 y vende en 17.74 pesos

Bank of America compra en 16.3132 y vende en 18.2149 pesos

Banorte adquiere en 15.95 y oferta en 17.45

BBVA Bancomer compra 16.10 y vende en 17.65 pesos

Banamex compra en 17.10 y vende en 19.20

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 17.29

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Finalmente, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), señalan que el precio del dólar oficial de EU de este tercer lunes del mes es de 17.1798 pesos mexicanos.

