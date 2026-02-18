¿En qué consiste la Reforma Constitucional de Sheinbaum para ELIMINAR Pensiones Millonarias?

Ciudad de México.- La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este miércoles 18 de febrero, presentó la iniciativa de Reforma de Constitucional para eliminar los privilegios en las pensiones millonarias a altos mandos, exfuncionarios de confianza del Gobierno Federal. Aquí te decimos de qué va esta iniciativa.

Sheinbaum presenta Reforma Constitucional para ELIMINAR Pensiones Millonarias: ¿De qué trata?

Ante los medios de comunicación reunidos este miércoles, Estela Damián, consejera jurídica, explicó que se trata de una iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se busca modificar el Artículo 127 de la Constitución Mexicana en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas.

¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de pensiones sin privilegios. La presidenta enviará una iniciativa de Reforma al Artículo 127 para establecer que las pensiones de exfuncionarios, de altos mandos de confianza. No podrán exceder el 50 por ciento de las remuneraciones que percibe la titular del Ejecutivo Federal", dijo la funcionaria.

En las excepciones están las pensiones o jubilaciones previstas en las condiciones generales de trabajo.

Principios de la Reforma

En suma, este cambio constitucional en materia de pensiones y jubilaciones responde a tres principios fundamentas:

Austeridad republicada

Humanismo mexicano

Responsabilidad inanciera

¿A quiénes está dirigida?

Las entidades paraestatales objetivo de esta Ley son los

Organismos descentralizados

Empresas públicas del Estado

Fideicomisos públicos

Empresas de participación estatal

Banca de desarrollo

La modificación, según puntualizó la presidenta Claudia Sheinbaum, será a un párrafo en el 127 constitucional, que tiene que ver con lesiones sin privilegios: "Exfuncionarios de altos mandos que en la actualidad están recibiendo pensiones onerosas, a partir de la aprobación de la reforma, recibirán la mitad del ingreso del titular o la titular del Ejecutivo federal".

Aquí lo que estamos diciendo es que exfuncionarios de altos mandos que hoy reciben un millón de pesos o 300 mil pesos y que lo han recibido ya por bastantes años [dejarán de recibirlo] de que se apruebe la reforma constitucional", comentó la mandataria.

La jefa del Ejecutivo Federal mexicano apuntó que también dependerá de cuánto tiempo trabajaron. Asimismo, señaló que serán alrededor de cinco mil millones de pesos lo que se supone que se ahorrará; los recursos se irán a programas del Bienestar declaró. De igual forma, señaló que los que no estén conformes se pueden amparar, pero debido a que será una Reforma Constitucional, no hay mucho que hacer en materia legal.

Esta iniciativa será enviada a la Cámara de Senadores el próximo lunes: "solo se están revisando los últimos detalles", dijo Sheinbaum Pardo.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Puebla'