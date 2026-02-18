¿Por Sonora o Nuevo León? Colosio Riojas confirma que irá por una gubernatura en 2027

Ciudad de México.- Luis Donaldo Colosio Rojas, senador de Movimiento Ciudadano, aseguró que participará en la contienda por una gubernatura en 2027; sin embargo, dejó en suspenso al expresar que todavía no está definido si buscará encabezar el gobierno de Nuevo León o el de Sonora, ya que la contundente decisión no se puede tomar de un día para otro, sino que dependerá de una evaluación interna dentro de su partido.

El senador fue cuestionado directamente sobre su presencia en las boletas del próximo proceso electoral durante una entrevista con Azucena Uresti para 'Grupo Fórmula' y su respuesta fue clara respecto a su intención de competir, aunque dejó en pausa la definición del estado: "Es seguro que sí. ¿De qué depende? Depende de muchos factores, pero actualmente, los tiempos no son para definiciones", respondió.

¿Compite por Sonora o Nuevo León? Colosio confirma que irá por gubernatura en 2027

Colosio Riojas expresó que esta decisión no será tomada de manera unilateral, de modo que el momento que atraviesa el partido a nivel nacional obliga a actuar con cautela y consenso. "Es una decisión que aún no hemos comunicado. La definición está todavía tomándose al interior del partido. Es una decisión que no quiero tomar tampoco solo. Es un momento muy decisivo para Movimiento Ciudadano a nivel nacional, y ciertamente lo es también en Nuevo León", señaló el legislador.

Aimiso, el senador insistió durante la entrevista que el proyecto rumbo 2027 deberá construirse con unidad y sin fracturas internas; en ese sentido, aseguró que la prioridad en estos momentos es evitar cualquier tipo de conflictos o presiones que puedan debilitar la estrategia electoral, enfatizando que la decisión se tomará en conjunto, todos como equipo, sin ningún tipo de divisiones.

Por su parte, Jorge Álvarez Máynez destacó la presencia territorial de Colosio Riojas en municipios como Guadalupe y Cadereyta, así como su posicionamiento en mediciones de reconocimiento público, indicando que la decisión final por la gubernatura se basará en encuestas y otros indicadores de competitividad. Asimismo, señaló que el senador mantiene ventaja operativa en cualquiera de las dos entidades que renovarán gubernatura en el próximo proceso electoral concurrente.

Fuente: Tribuna del Yaqui