Precio del dólar HOY miércoles 18 de febrero 2026 en México: Así amanece el tipo de cambio

Ciudad de México.- ¿Este tercer día hábil de la semana tienes planeado realizar transacciones bancarias que contemplan a la divisa oficial de los Estados Unidos (EU)? Si la respuesta es afirmativa, ya sea para compras o ventas de productos importados, es indispensable que te informes sobre cuál es el precio del dólar que exponen los bancos de México este miércoles 18 de febrero de 2026. Aquí en TRIBUNA te compartimos todos los detalles sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, miércoles 18 de febrero, el precio del dólar se expone en un promedio de 17.0959 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva depreciación del peso mexicano, el cual el pasado martes 17 de febrero cerró operaciones en 17.1231 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

¿Cómo amaneció el precio del dólar en México este miércoles?. Foto: Internet

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este miércoles se exhibe en un promedio de 17.087 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana se muestra en 17.1056 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México miércoles 18 de febrero de 2026

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, miércoles 18 de febrero, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 16.40 pesos y vende en 17.80 pesos

Banco Azteca compra en 16.00 y vende en 17.74 pesos

Bank of America compra en 16.2866 y vende en 18.1818 pesos

Banorte adquiere en 15.95 y oferta en 17.45

BBVA Bancomer compra 16.27 y vende en 17.40 pesos

Banamex compra en 18.10 y vende en 19.15

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 17.16

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Por último, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), señalan que el precio del dólar oficial de EU de este tercer miércoles del mes es de 17.1753 pesos mexicanos.

