Oficial: Sheinbaum presentará toda la información de la Reforma Electoral el MARTES 24 de febrero

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este jueves 19 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el próximo martes 24 de febrero, en plena conmemoración del Día de la Bandera. presentará formalmente su iniciativa de Reforma Electoral. Aquí en TRIBUNA te compartimos qué fue lo que adelantó la mandataria sobre este proyecto.

24 de febrero: Día de la Bandera y presentación de la Reforma Electoral

Ante los medios de comunicación reunidos este jueves en el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano confirmó que el proyecto se presentará este martes 24 de febrero. Indicó que en este espacio se explicarán los alcances de la iniciativa que, en este momento, está envuelta en polémicas por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados.

#Nacional | La presidenta Claudia Sheinbaum presentará la reforma electoral el martes 24 de febrero uD83DuDDE3?uD83DuDCC5 pic.twitter.com/tfiSi4cmrS — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 19, 2026

En este contexto, la presidenta subrayó que no tiene sentido enviar una propuesta "descafeinada" o "desdibujada" al Senado. Señaló que, ante el debate público y las posturas de los partidos aliados, no considera viable presentar una Reforma que no responda a las condiciones y demandas de la población.

Niega 'borrador' difundido en redes

Por otra parte, la mandataria mexicana negó que exista una versión oficial de la Reforma Electoral diferente a la que se presentará la próxima semana, esto luego de que actores políticos aseguraran que tenían en sus manos "un borrador" de la legislación. Sheinbaum reiteró que el martes se explicará el contenido real de la propuesta y pidió no dar por válidos documentos que no han sido difundidos por el Gobierno Federal.

¿Qué cambios busca la Reforma Electoral?

De acuerdo con lo adelantado por la mandataria, el proyecto contempla varios puntos clave. Uno de los objetivos principales es disminuir los costos de las elecciones y revisar el financiamiento público que se otorga a los partidos políticos.

También busca modificar el mecanismo de asignación de diputados plurinominales, con la intención de que no sean únicamente las cúpulas partidistas quienes definan esas posiciones, sino que exista mayor participación ciudadana en la elección.

Otro eje es fortalecer la participación de los mexicanos en el extranjero durante los procesos electorales y ampliar los mecanismos de democracia participativa.

Todos los detalles se presentarán oficialmente este martes.

Fuente: Tribuna del Yaqui