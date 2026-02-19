SCJN avala tope a rentas en CDMX: No podrán subir más que la inflación

Ciudad de México.- La justicia social en la capital mexicana avanza. Este miércoles 18 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que el aumento anual en las rentas de vivienda en la Ciudad de México (CDMX) no podrá superar la inflación registrada el año previo. Con esta decisión, el máximo tribunal respaldó el tope previsto en la legislación capitalina y confirmó su constitucionalidad.

El fallo corresponde al amparo en revisión 546/2025, donde se analizó el artículo 2448 D del Código Civil de la Ciudad de México, vigente desde 2024, que fija un límite al incremento de los arrendamientos de casa habitación.

uD83DuDEA8 ADIÓS a la Gentrificación en la CDMX



Declara la @SCJN constitucional el tope al aumento de rentas, que no podrán subir más que la inflación del año anterior. El año pasado la inflación fue de 3.69% así que si pagas 10 mil pesos de renta, el incremento máximo sería de 369… pic.twitter.com/Odz0hgCC3x — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) February 19, 2026

Renta no podrá subir más que la inflación: ¿Qué significa?

El proyecto aprobado establece que el aumento anual de las rentas no debe rebasar la inflación del año anterior. Como referencia, para el periodo de 2025 a 2026 el incremento no podrá ser mayor a 3.69 por ciento. La Corte concluyó que esta disposición es constitucional y responde a un objetivo de justicia social, al buscar proteger el derecho a la vivienda frente a presiones del mercado inmobiliario.

En este contexto, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, explicó que el acceso a la vivienda no puede depender únicamente de las dinámicas del mercado, sobre todo en contextos donde existe alta presión inmobiliaria. Señaló que el tope al incremento de rentas busca evitar aumentos abruptos que puedan provocar desplazamiento residencial y fenómenos de gentrificación. Asimismo, indicó que la medida reconoce la necesidad de equilibrio entre propietarios e inquilinos.

En tanto, la ministra Lenia Batres Guadarrama votó a favor del proyecto y sostuvo que la norma protege el derecho humano a la vivienda, consagrado en la Constitución. Advirtió que en los últimos 20 años el costo del suelo en la CDMX ha aumentado 800 por ciento, lo que ha encarecido significativamente el acceso a vivienda en renta.

#Política | Oficial: Sheinbaum presentará toda la información de la Reforma Electoral el MARTES 24 de febrero uD83DuDDE3?https://t.co/PluhWPPVnJ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 19, 2026

Según explicó, el límite establecido permite una ganancia justa para quienes arriendan sus inmuebles, al mismo tiempo que brinda certidumbre a las personas que viven en casas o departamentos alquilados.

Con esta resolución, la Corte reafirma la vigencia del artículo 2448 D del Código Civil capitalino y da certeza jurídica tanto a arrendadores como a arrendatarios. Es importante señalar que la medida aplica exclusivamente a la CDMX y forma parte de las reformas implementadas desde 2024 para regular el mercado de arrendamiento habitacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui