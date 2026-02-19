Sheinbaum 'minimiza' licencia de Sergio Mayer para participar en 'La Casa de los Famosos'

Ciudad de México.- Este jueves 19 de febrero de 2026, durante la conferencia de prensa 'Mañanera del Pueblo', la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbum Pardo fue cuestionada sobre la licencia que solicitó el diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Sergio Mayer Bretón, para participar en el programa La Casa de los Famosos de la cadena televisiva Telemundo.

En la previa, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano adelantó que la próxima semana dedicará un día de su conferencia para hablar de la Reforma Electoral, legislación que sigue discutiéndose entre Morena y sus aliados. Afirmó que "no tiene caso una Reforma Electoral totalmente desdibujada. O sea, hay temas que ha planteado la gente, entonces eso es lo que estamos planteando". Apuntó que el próximo martes 24 de febrero compartirá una exposición sobre esta Reforma.

uD83DuDDE3? “Es un asunto de Morena, pero hay suplementes”. La #Presidenta Claudia Sheinbaum habla sobre caso de Sergio Mayer por pedir licencia para ir a la Casa de los Famosos pic.twitter.com/QJhe49zNVd — La Resistencia Aguascalientes (@Resistenciags) February 19, 2026

En este contexto, la mandataria fue cuestionada sobre la polémica licencia que solicitó el diputado de Morena, Sergio Mayer, para volver a participar en el reality La Casa de los Famosos de Telemundo. Si bien es una diputación que tendrá un suplente, se está dejando el cargo en medio de una discusión importante, señaló la prensa, a lo que Sheinbaum Pardo minimizó el caso diciendo que "hay suplentes".

Hay suplentes, ¿no?", declaró la presidenta de México.

En esta misma intervención fue cuestionada sobre si esto [la licencia del diputado federal Sergio Mayer] implica alguna inquietud, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano dijo que ese es un asunto del partido: "Es un asunto de Morena, en todo caso, ¿no? Pero hay suplentes. Cuando un diputado se va, entra su suplente".

Cabe recordar que Sergio Mayer ha protagonizado diversas polémicas tanto en la televisión como en la política mexicansa. En julio de 2024, varios morenistas criticaron que el partido oficialista decidiera otorgarle una diputación plurinominal, lo que le permitió tener una curul sin haber sido votado en las urnas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'