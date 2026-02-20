La campaña contra el sarampión avanza: Lorenia Valles Sampedro

Hermosillo, Sonora.- "Las autoridades sanitarias han reaccionado eficazmente para contrarrestar el contagio de sarampión en el país. Desde que hubo conocimiento de los primeros brotes de esta infección, se desplegó una campaña nacional de vacunación", afirmó la senadora de Morena por Sonora Lorenia Valles Sampedro, en el marco de la estrategia nacional contra el sarampión.

La legisladora sonorense reconoció el esfuerzo encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de IMSS, Issste, IMSS-Bienestar, Pemex, Sedena y Semar, en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades federativas, entre ellos, el Gobierno de Sonora, donde el gobernador Alfonso Durazo ha liderado la entrega de vacunas en las zonas de mayor riesgo.

"La vacunación salva vidas y previene el desarrollo de esta enfermedad contagiosa, evitando que tenga un impacto grave en la salud de las personas. Así, es fundamental que mamás y papás revisen la cartilla de vacunación de sus hijas e hijos y acudan al centro de salud más cercano, a fin de asegurar que cuenten con las vacunas completas de acuerdo con su edad", subrayó Lorenia Valles.

La senadora de la República aseguró que la cobertura de la vacunación avanza, gracias a que la estrategia se ha desplegado en diferentes puntos de reunión y de tránsito, como escuelas, oficinas públicas y parques, logrando la aplicación de más de 16 millones de vacunas en todo el país entre el 1 de enero de 2025 y el 13 de febrero de este año.

"Es importante que la población sepa que la vacuna es gratuita, segura y preventiva. Los grupos de atención prioritaria son niñas y niños de 6 meses a 12 años que no cuenten con ninguna dosis, o bien requieren un refuerzo; además de las personas de 13 a 49 años que todavía no se han puesto la vacuna o tienen un esquema incompleto. La vacuna no solo protege a la persona que acude a vacunarse, sino a su familia y la comunidad", concluyó Valles Sampedro.

Fuente: Tribuna del Yaqui