¿Quiénes son los miembros clave de SomosMX? Nuevo partido político rumbo a las Elecciones 2027

Ciudad de México.- La organización SomosMX dio un paso clave rumbo a las Elecciones 2027. Este sábado 21 de febrero de 2026 realizó su Asamblea Nacional Constitutiva y formalizó su dirigencia, estructura y lista de nuevos militantes, entre los que destacan exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), exconsejeros electorales, académicos y políticos de distintas corrientes.

Es importante señalar que la agrupación se define como una fuerza de derecha que busca convertirse en partido político nacional para competir en los próximos comicios federales. Aquí en TRIBUNA compartimos toda la información sobre este hecho.

SomosMx concluye proceso de formación como partido

SomosMX concluyó la última fase interna para constituirse como partido político. La validez de su Asamblea Nacional Constitutiva fue certificada con la asistencia de 638 delegados. De acuerdo con medios, el proceso de afiliación cerró con 310 mil afiliados en 246 asambleas distritales y la certificación estuvo a cargo de María Luisa Flores, vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en la Ciudad de México (CDMX).

Ahora, la organización acudirá el viernes 27 de febrero ante el INE para presentar su solicitud formal de registro como partido político nacional. Con ello iniciará la revisión de legalidad del proceso y la validación de afiliaciones. La resolución final se prevé para junio o julio.

¿Cómo surgió SomosMx y cuál es su meta?

Durante la asamblea, Guadalupe Acosta Naranjo fue electo presidente de SomosMX y Cecilia Soto, excandidata presidencial del Partido del Trabajo (PT), fue nombrada secretaria general.

Acosta Naranjo, exdirigente nacional del PRD, señaló que el objetivo del nuevo partido es rescatar la vida institucional del país. En su mensaje, criticó la Reforma Electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, a la que calificó como "regresiva y autoritaria".

Afirmó que la meta inmediata es competir en 2027 para quitar a Morena y sus aliados la mayoría en la Cámara de Diputados; no obstante, también adelantó que buscarán la Presidencia de la República en 2030.

En la asamblea se aprobaron los estatutos y documentos básicos del nuevo partido, mientras que Emilio Álvarez Icaza fue designado presidente del Consejo Nacional.

Quiénes conforman el partido

Entre los nuevos militantes destacan tres ministros en retiro de la SCJN: Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y José Ramón Cossío. Ríos Farjat y Laynez Potisek dejaron el cargo en agosto del año pasado al no participar en la primera elección judicial derivada de la reforma al Poder Judicial. En tanto, José Ramón Cossío concluyó su periodo como ministro en noviembre de 2018.

También forman parte del proyecto el exconsejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés; el exconsejero del INE, Marco Antonio Baños; y el exsecretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina.

Se suman el expanista Fernando Torres Landa, quien fue electo presidente de la Comisión de Justicia; el politólogo José Antonio Crespo; y los experredistas Ramón Sosamontes, Fernando Belaunzarán, Fernando Ovalle y Arturo Herviz. Ceci Flores, líder de las Madres Buscadoras de Sonora, también forma parte de la agrupación.

En qué elecciones participarán

SomosMX anunció que, de momento, competirá solo en las elecciones federales de 2027. Su objetivo central será disputar la mayoría en la Cámara de Diputados. La organización también adelantó que impugnará ante tribunales la decisión del INE de invalidar afiliaciones correspondientes a 46 asambleas, al considerar que miles de militantes fueron desconocidos de forma indebida.

Con la solicitud de registro en puerta, SomosMX queda a un paso de convertirse formalmente en partido político nacional.

