Precio del dólar en México HOY LUNES 23 de febrero de 2026: Tipo de cambio actual

Ciudad de México.- ¡Arranca una nueva semana! Y si hoy, lunes 23 de febrero de 2026, tienes planeadas actividades bancarias que contemplan a la moneda oficial de los Estados Unidos (EU), es importante que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México y demás instituciones financieras. Para que tomes precauciones, aquí te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio.

La mañana de este día, lunes 23 de febrero de 2026, el precio del dólar se exhibe en un promedio de 17.2147 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera depreciación del peso mexicano, el cual el pasado viernes 20 de febrero cerró operaciones en 17.117 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Así cotiza el dólar estadounidense este lunes. Foto: Internet

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este lunes se muestra en un promedio de 17.117 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana está en 17.122unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México lunes 23 de febrero de 2026

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, lunes 23 de febrero, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 16.40 pesos y vende en 17.80 pesos

Banco Azteca compra en 16.95 y vende en 17.79 pesos

Bank of America compra en 16.2602 y vende en 18.1488 pesos

Banorte adquiere en 15.95 y oferta en 17.45

BBVA Bancomer compra 16.07 y vende en 17.60 pesos

Banamex compra en 18.10 y vende en 19.20

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 17.16

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Por último, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), señalan que el precio del dólar oficial de EU de este último lunes del mes es de 17.27 pesos mexicanos.

