¿Cuál es el precio del dólar en México HOY martes 24 de febrero de 2026? Tipo de cambio actual

Ciudad de México.- ¡Continúa la última semana del mes! Y si hoy, martes 24 de febrero de 2026, tienes pensado realizar transacciones bancarias que involucran a la moneda oficial de los Estados Unidos (EU), es clave que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México y demás instituciones financieras. Para que tomes precauciones, aquí te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio.

La mañana de este día, martes 24 de febrero de 2026, el precio del dólar se exhibe en un promedio de 17.2727 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera depreciación del peso mexicano, el cual el pasado lunes 23 de febrero cerró operaciones en 17.262 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este martes se muestra en un promedio de 17.2632 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana está en 17.2784 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México martes 24 de febrero de 2026

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, martes 24 de febrero, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 16.40 pesos y vende en 17.80 pesos

Banco Azteca compra en 16.95 y vende en 17.79 pesos

Bank of America compra en 16.2602 y vende en 18.1488 pesos

Banorte adquiere en 16.10 y oferta en 17.60

BBVA Bancomer compra 16.07 y vende en 17.60 pesos

Banamex compra en 18.10 y vende en 19.20

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 17.16

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Por último, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), señalan que el precio del dólar oficial de EU de este último martes del mes es de 17.27 pesos mexicanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui