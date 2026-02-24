Sheinbaum confirma MODIFICACIONES a la Reforma Electoral; la presentará el 25 de febrero

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este martes 24 de febrero de 2026, se tenía previsto exponer los detalles de la Reforma Electoral que impulsa el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T), no obstante, la mandataria optó por presentar el programa Jóvenes Transformando México.

La presidenta dijo que se trata del fortalecimiento de diversos programas que benefician a la población más joven de México, a fin de evitar la violencia y el crimen en el país. Sin embargo, en esta misma intervención, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano señaló que el día de mañana, miércoles 25 de febrero de 2026, presentará los detalles de la polémica Reforma Electoral: "Bueno, mañana vamos a presentar Reforma Electoral".

Sheinbaum Pardo confirmó que todavía ayer, lunes 23 de febrero, se le hicieron cambios a la legislación, sin embargo, mañana se expondrán los detalles: "Todavía ayer le hicimos algunas modificaciones, menores, pero mañana lo presentamos. Quedé de presentarlo hoy, pero mañana lo presentamos y hoy presentamos Jóvenes Construyendo México".

Sheinbaum espera aprobación del PT y el PVEM para Reforma

Al ser cuestionada sobre si las modificaciones se hicieron tras desacuerdos con los aliados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Legislativo el Parto del Trabajo (PT) y el Parto Verde Ecologista de México (PVEM),o bien, las causas del retraso y los cambios en la iniciativa constitucional, la presidenta de México respondió lo siguiente

Nosotros tenemos una propuesta, que tiene que ver con principios que siempre hemos defendido. Es muy importante que se sepa, porque toda esta campaña de una Reforma que ni siquiera se ha presentado y ya la critican, hay reconocimiento de las minorías, es decir, lo que llamamos la representación proporcional existe, solo que de manera diferente. Quién quiere el voto popular tiene que ir a buscar el voto; quien quiere ser representante popular tiene que ir a buscar el voto popular. No puede ser a partir de listas partidarias. Ese es planteamiento que estamos haciendo, ¿cómo? Ya lo presentaremos mañana", dijo Sheinbaum.

Respecto a la propuesta de la Reforma Electoral, dijo que esta propone básicamente disminución de los costos de las Elecciones de los partidos, incluso de los Congresos, ya que hay algunos que ganan más que la presidenta de México. Sheinbaum dijo que se trata no solo de reducir costos, sino de la representación popular.

La jefa del Ejecutivo dijo que hizo estos planteamientos a los partidos que la llevaron al Gobierno (Morena, PT y PVEM); les pidió considerarla a lo que estos dijeron que lo "revisarán": "Para nosotros ya está la propuesta y es un asunto de cumplir lo que nos comprometimos con la gente".

Sheinbaum dijo que la Reforma Electoral reconoce la diversidad política de México, no busca el partido de Estado, como señalan rumores y criticas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'