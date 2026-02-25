Beltrones regresa al Senado de la República para presentar iniciativa contra la sobrerrepresentación electoral

Ciudad de México.- Después de escuchar la nueva propuesta de Reforma Electoral, el senador por Sonora, Manlio Fabio Beltrones, anunció que en los próximos días estará regresando a su puesto en la Cámara Alta. "Pronto presentaré, en el Senado, una iniciativa para proponer modificaciones al artículo 54 constitucional donde se establezca que en el congreso no se permita sobrerrepresentación alguna. Conseguir, para beneficio del país, una representación auténtica de la votación en las urnas", manifestó.

Beltrones presentará una iniciativa de ley para modificar el 54 constitucional y donde se establezca que en el congreso no se permita sobrerrepresentación alguna de cualquier partido político y lograr una representación auténtica de la votación en las urnas. "Eso pervierte la voluntad popular, tal como ahora sucede cuando el partido gobernante vale 41 por ciento y representa el 73 por ciento en la cámara de diputados", señaló mediante sus redes sociales.

Debemos evitar una sobrerrepresentación abusiva de cualquier partido político en el congreso: Beltrones

Además, afirmó que pronto presentará una iniciativa en el Senado con el objetivo de conseguir como beneficio del país una representación auténtica de la votación de las urnas y, asimismo, proponer modificaciones al artículo 54 constitucional donde se establezca que en el Congreso no se permita sobrerrepresentación alguna. Así como también, insistió en su tesis sobre la Reforma Electoral próxima a discutirse en las cámaras del congreso y Senado de la República que ha venido manejando últimamente en distintas entrevistas y foros.

"Que cada quien valga en la Cámara de Diputados lo que el pueblo realmente votó y en la Cámara de Senadores la igualdad de la representación de los estados. Eso sí conseguiría hacer respetar la voluntad del pueblo", destacó el senador. También mencionó que, aunque hay que ahorrar en los procesos, se debe evitar una democracia barata para el país mexicano, refiriéndose a la propuesta de reducir hasta un 25 por ciento el costo electoral.

Fuente: Tribuna del Yaqui