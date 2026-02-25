Claudia Sheinbaum presenta Reforma Electoral: Los 10 puntos CLAVE para entenderla

Ciudad de México.- Este miércoles 25 de febrero de 2026, durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo', la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, finalmente presentó su iniciativa de Reforma Electoral. La mandataria explicó que la propuesta fue elaborada por un comité técnico y que contempla 10 puntos prioritarios orientados a reducir costos, fortalecer la fiscalización y ampliar la participación ciudadana. Aquí en TRIBUNA te compartimos los detalles del proyecto que será discutido en el Congreso de la Unión.

Participaron 181 expertos y se recibieron más de mil propuestas

La presidenta le dio la palabra al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, quien informó que en la elaboración de la reforma participaron 181 personas expertas en materia electoral. Asimismo, detalló que se realizaron 63 audiencias públicas, en las que se recibieron mil 357 propuestas de modificación al sistema electoral en México.

Ante los medios de comunicación reunidos este miércoles en Palacio Nacional, Gómez señaló que el sistema electoral mexicano es actualmente el más costoso del mundo, con un presupuesto de 61 mil millones de pesos en 2024. Ante ese panorama, explicó que la iniciativa establece reglas operativas generales y propone que el Instituto Nacional Electoral (INE) se deslinde de la elección de sus consejeros.

Cuatro ejes centrales de la Reforma, según Segob

Posteriormente, la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, explicó que la iniciativa se basa en cuatro ejes fundamentales:

1. La elección de la representación proporcional en el Congreso de la Unión, para que quienes ocupen una posición cuenten con el respaldo de la ciudadanía.

2. Reducción del gasto público. Busca atender la demanda del pueblo de reducir el costo de las elecciones.

3. Mayor fiscalización de los recursos destinados a partidos políticos y candidaturas.

4. Fortalecer los mecanismos de defensa de democracia directa y participativa.

Indicó que la propuesta busca reducir gastos, modernizar procesos y ampliar mecanismos de participación.

Los 10 puntos clave de la Reforma Electoral

La secretaria de Gobernación detalló los diez puntos principales de la propuesta:

Sobre el Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados tendrá 500 integrantes, todos por voto directo, con 30 electos por distrito electoral. Reducción de costos. Disminución del 25 por ciento en el gasto electoral, con ajustes presupuestales para INE, partidos, OPLEs y tribunales. Fiscalización. El INE tendrá acceso oportuno a operaciones financieras de partidos y personas para mejorar el control del financiamiento. Voto en el extranjero. Se facilita la participación de mexicanos en el exterior para elegir ocho diputados. Radio y televisión. Los tiempos de transmisión en periodo electoral se reducen de 487 a 35 por emisora. Inteligencia Artificial. Se regula el uso de inteligencia artificial en campañas. Se prohíben bots. Se garantizan cómputos distritales inmediatos tras la jornada electoral, quedan fuera los PREPS. Democracia participativa. Se amplían mecanismos de participación a estados y municipios con apoyo de nuevas tecnologías. No al nepotismo. Se establece que los cargos de elección popular no podrán heredarse. No reelección consecutiva. A partir de 2030, ningún cargo de elección popular podrá reelegirse de manera inmediata.

¿Qué sigue para la iniciativa?

La propuesta deberá discutirse en el Congreso de la Unión. El debate se centrará en el impacto presupuestal, la integración legislativa y las nuevas reglas de fiscalización y participación digital.

Fuente: Tribuna del Yaqui