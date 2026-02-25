Diputados aprueban jornada laboral de 40 horas: ¿Qué sigue y cuándo comienza a aplicarse?

Ciudad de México.- La jornada laboral en México está a punto de cambiar. En los primeros minutos de este miércoles 25 de febrero de 2026, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional que reduce la jornada de 48 a 40 horas semanales. Ahora surge la duda clave: ¿qué sigue y cuándo aplicará? Aquí en TRIBUNA te explicamos los detalles y fechas, así como el proceso que falta para su entrada en vigor.

Diputados aprueban la reducción a 40 horas

El pleno de la Cámara de Diputados avaló el proyecto de decreto por mayoría calificada, tras casi 12 horas de discusión. La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, dio lectura a la declaratoria de aprobación del dictamen que reforma las fracciones IV y XI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reducción de la jornada laboral.

Aprueban reducción de la jornada laboral en México. Foto: Internet

Los artículos no reservados fueron aprobados con 469 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. En lo particular, los artículos reservados recibieron 411 votos a favor, 58 en contra y cero abstenciones.

Uno de los movimientos políticos más relevantes fue el respaldo del PAN, que votó junto con Morena y sus aliados. PRI y Movimiento Ciudadano (MC) quedaron como las bancadas que exigían incorporar un esquema de cinco días de trabajo por dos de descanso.

¿Qué establece la reforma laboral?

La modificación constitucional reconoce una jornada máxima de 40 horas semanales. El cambio será gradual y no implicará disminución de salario ni de prestaciones. La reforma también prohíbe que personas menores de 18 años trabajen horas extra.

En materia de tiempo extraordinario, se establece que los trabajadores no podrán laborar más de 12 horas extra por semana, distribuidas en un máximo de cuatro horas diarias y hasta en cuatro días. Si se excede ese límite, el empleador deberá pagar 200 por ciento más del salario correspondiente a la hora ordinaria.

Se estima que esta reforma beneficiará a 13.4 millones de personas trabajadoras.

¿Habrá reducción de jornada en 2026?

No. Durante 2026 no habrá disminución inmediata de horas. Este año funcionará como periodo de transición para que las empresas ajusten contratos, nóminas y turnos.

La jornada obligatoria seguirá siendo de 48 horas en 2026.

¿Cuándo empieza la reducción a 40 horas?

El esquema será progresivo y comenzará el 1 de enero de 2027. Cada año se reducirán dos horas hasta alcanzar las 40 horas en 2030. El calendario queda así:

En 2027 la jornada será de 46 horas.

En 2028 bajará a 44 horas.

En 2029 será de 42 horas.

En 2030 quedará en 40 horas semanales.

La primera reducción aplicará el 1 de enero de 2027.

¿Qué sigue tras la aprobación?

El dictamen pasa ahora a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México (CDMX) para su validación, conforme al artículo 135 constitucional. Posteriormente, deberá enviarse al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Además, Kenia López Rabadán instruyó que las reservas no presentadas en tribuna se inscriban íntegramente en el Diario de los Debates.

¿Por qué surge la reforma?

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México es uno de los países con peor balance entre vida personal y trabajo.

El organismo reporta más de 2 mil 226 horas trabajadas al año por persona. Además, México presenta la menor productividad laboral y los salarios más bajos dentro del grupo de 38 estados de la OCDE. A esto se suma que alrededor del 55% de la población ocupada se encuentra en la informalidad.

La reforma busca reducir la fatiga laboral, prevenir accidentes, mejorar la salud y fortalecer el equilibrio entre la vida personal y el empleo, sin afectar el salario.

La semana laboral de 40 horas funcionará al 100 por ciento hasta 2030.

