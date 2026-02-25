PVEM inicia consulta con su dirigencia y parlamento para consensuar posturas sobre la reforma electoral

Ciudad de México.- Con la presentación de la Reforma Electoral, Manuel Velasco Coello, quien es el coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), anunció en el Senado de la República que abrirá consultas con los integrantes de su parlamento y de su partido para que logren una postura unificada ante la anteriormente mencionada reforma.

Durante una entrevista, el coordinador expresó estar a favor de las propuestas para abaratar los costos de procesos electorales; sin embargo, expresó tener dudas sobre la forma que se elegirá a los diputados federales de representación proporcional.

"Vamos a esperar a tener un documento oficial. El día lunes vamos a hacer un estudio en torno al tema y posteriormente vamos a definir nuestra posición; en este momento todavía no tenemos un consenso de todas y de todos los legisladores que integran ambas bancas de nuestro instituto político, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados", menciona Velasco.

En la entrevista fue cuestionado sobre si su partido está dispuesto a pagar el costo político de no apoyar la propuesta de la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo; el coordinador de PVEM afirmó que su prioridad es buscar las coincidencias en el proyecto. "No estamos pensando en ese escenario porque nosotros estamos, en este momento, haciendo la valoración de cómo buscar los puntos de coincidencia por encima de los puntos de divergencia que se puedan tener. Entonces vamos a buscar, como siempre, cómo lograr el consenso", respondió Manuel Velasco.

Al ser cuestionado sobre si su partido iba a desafiar a la presidenta, el coordinador de PVEM argumentó no estar desafiando, sino al contrario; afirmó ser aliados firmes en el congreso, en el proceso electoral y reafirmó sentirse muy orgulloso del trabajo que Sheinbaum está realizando a favor de todos los mexicanos; sin embargo, ellos también tienen derecho de opinar.

Fuente: Tribuna del Yaqui