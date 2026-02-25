Senado analizará Reforma Electoral para una democracia más austera: Lorenia Valles Sampedro

Ciudad de México.- "La iniciativa de Reforma Electoral que próximamente analizaremos en el Senado de la República es expresión de la demanda popular de que las elecciones cuesten menos, tanto el ejercicio del voto como la burocracia electoral y los partidos. La democracia mexicana es una de las más caras del mundo", afirmó la senadora de Morena por Sonora Lorenia Valles Sampedro desde el recinto legislativo.

Luego de la presentación de la iniciativa de Reforma Electoral en la conferencia matutina de la presidenta de la República, Valles Sampedro recordó que esta reforma es un compromiso que se hizo con el pueblo sonorense y de México en la elección federal de 2024, el cual pidió dar prioridad a la inversión de los recursos públicos en los programas de bienestar y en la infraestructura pública.

"La iniciativa que hoy fue anunciada por la presidenta de la República considera diferentes cambios importantes, como la reducción de 25 por ciento del costo de las elecciones, incluyendo la disminución del presupuesto para los partidos políticos y las autoridades electorales; así como la integración de la Cámara de Diputados y del Senado de la República con representantes que sean electos directamente por el pueblo", subrayó la legisladora sonorense.

Lorenia Valles agregó que la Reforma Electoral debe garantizar la participación y la representación efectiva de las mujeres, de las personas con discapacidad, de las y los migrantes y de todos los grupos que históricamente han sido excluidos.

"Como todo derecho fundamental, el derecho a la democracia debe ser progresivo; no puede haber regresión en lo que ya se ha logrado. Deberá garantizarse la paridad en la integración de los cargos públicos, es decir, por cada hombre, una mujer, además de la designación en espacios competitivos para las mujeres que aspiran a representar a la gente", mencionó.

"Antes las reformas a la Constitución y a las leyes se realizaban a puerta cerrada. Ahora, el diálogo está abierto al pueblo y no a unos cuantos. Esta iniciativa deviene de los foros de presentación de propuestas que se realizaron en el país. Por lo tanto, cuenta con la legitimidad necesaria para su aprobación", concluyó la senadora.

La iniciativa de reforma electoral reduce 25 por ciento los gastos por elecciones. Mantiene la representación proporcional, pero se sustituyen las listas por elección directa; todos los candidatos serán elegidos por el pueblo. Así fortalecemos la democracia y cumplimos un… pic.twitter.com/2blaKZ6cqz — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 25, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui