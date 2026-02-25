(VIDEO) Xóchitl Gálvez advierte intento de censura tras demanda de Carlos Ímaz, ex de Claudia Sheinbaum

Ciudad de México. - La excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez Ruiz, publicó hace un par de horas un video en su perfil oficial de X (antes Twitter), donde aseguró que quieren silenciarla limitando su libertad de expresión, lo anterior en relación con la notificación de una demanda por presunto daño moral interpuesta por Carlos Ímaz, exesposo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

"Quieren coartar mi libertad de expresión. Hace dos semanas recibí en mi domicilio una notificación de una demanda por supuesto daño moral", aseveró la excomisionada nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2000-2006), haciendo nuevamente fuertes señalamientos sobre Ímaz: "Si tanto le preocupaba su imagen, ¿por qué recibió fajos de billetes de manos de un contratista?", cuestionó.

Por su parte, en el video de más de dos minutos mencionó que, según el escrito que llegó hasta su casa, el empresario está molesto porque supuestamente afectó su "imagen, reputación y honor" con expresiones que realizó durante el debate presidencial del pasado 28 de abril de 2024, donde hizo referencia a un video transmitido en el programa El Mañanero, conducido por Víctor Trujillo, también conocido como Brozo.

Claudia Sheinbaum Pardo.

En ese clip de 2004 se muestra presuntamente a quien fue pareja de Sheinbaum Pardo recibiendo dinero en efectivo del contratista Carlos Ahumada; lo más escandaloso fue que dicho empresario formaba parte de varios proyectos en la Ciudad de México. Cabe resaltar que, de acuerdo con Infobae, la periodista e investigadora Elena Chávez, en su obra El Rey del Cash: El saqueo oculto del presidente y su equipo cercano, mencionó que la representante del Poder Ejecutivo entregó a Ímaz al expresidente Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de Gobierno de la CDMX.

Carlos Ímaz, exesposo de la presidenta, me demandó por supuesto daño moral. El oficialismo quiere acallar mi libertad de expresión.



Si tanto le preocupaba su imagen, ¿por qué recibió fajos de billetes de manos de un contratista? pic.twitter.com/xivuB1UlZ2 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) February 25, 2026

"Ahora me demanda porque asegura que, como político y activista, es indispensable mantener su honor y reputación. ¡Mangos! El daño a su reputación surgió desde hace más de dos décadas", explicó Gálvez Ruiz, y enfatizó que sus palabras corresponden únicamente a un debate democrático; además, aseguró que son hechos "ampliamente documentados" y, en general, de conocimiento público.

Fuente: Tribuna del Yaqui