¿Con la Reforma Electoral se romperá la ALIANZA Morena-PT-PVEM? Esto dijo Sheinbaum

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó este jueves 26 de febrero que la Reforma Electoral que enviará al Congreso cumple compromisos adquiridos durante su campaña y rechazó que implique regresar a un partido único o de Estado. También dejó claro que la posible alianza electoral rumbo a 2027 dependerá exclusivamente de Morena y no del Ejecutivo.

Durante la conferencia de este jueves 26 de febrero de 2026, realizada en el Palacio Nacional, la mandataria explicó que su responsabilidad es cumplir con el mandato ciudadano. Aseguró que la iniciativa incluye dos ejes centrales:

Eliminar las listas de representación proporcional, conocidas como 'plurinominales'

Reducir el costo de las elecciones y de los partidos políticos para la población

En esta intervención, Sheinbaum sostuvo que la propuesta mantiene la representación actual establecida en la Ley. Negó que se trate de una reforma que concentre poder: "Se reconoce la diversidad política del país. Nadie quiere regresar a un partido de Estado ni a un partido único", afirmó. También calificó como falso el argumento de que la iniciativa busque debilitar la pluralidad.

Subrayó que ya no debe existir una "democracia de élites" y señaló que la democracia significa poder del pueblo y que la reforma responde a esa visión. La presidenta advirtió que, si la reforma no se aprueba por resistencia de partidos que buscan mantener prerrogativas, la ciudadanía lo observará y evaluará esas posiciones.

¿Qué pasará con la alianza Morena-PT-PVEM en 2027?

Sobre la posible continuidad de la alianza electoral entre el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) rumbo al proceso electoral 2027, Sheinbaum afirmó que esa decisión corresponde únicamente a Morena.

Indicó que, a diferencia de administraciones pasadas donde el presidente definía estrategias políticas de los partidos, ahora esa determinación es interna. Morena decidirá si mantiene alianza con el Verde o con el PT, o si alguno de esos partidos opta por competir de manera distinta.

Reiteró que su papel no es definir acuerdos electorales, sino presentar una reforma que considere responsable y alineada con las demandas ciudadanas.

Fuente: Tribuna del Yaqui